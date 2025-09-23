Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Antalya'da: 2. Gün Oturumları Sürüyor

Antalya'da bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Adli Tıp Günleri'nin ikinci günü oturumlarla sürdü. Etkinlik ATGV Antalya Eğitim ve Sosyal Tesisi'nde gerçekleşti ve Türkiye'nin yanı sıra 26 ülkeden adli tıp başkanları, akademisyenler, yargı mensupları, ceza hukukçuları, avukatlar ile kriminal uzmanları bir araya geldi.

Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik Oturumları

Günün ilk bölümünde gerçekleştirilen Sağlık Hukuku ve Bilirkişilik panellerinin oturum başkanlıkları; Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu üyesi Bilal Çalışkan, Adli Tıp Kurumu 8. İhtisas Kurulu üyesi Prof. Dr. İbrahim İkizceli, Danıştay 10. Daire üyesi Uğurhan Kuş ve Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi Başkan Vekili Prof. Dr. Recep Fedakar tarafından yapıldı.

Oturumlarda ölümle sonuçlanan vakalarda tıbbi uygulama hataları ve bilirkişilik, güncel sağlık hukuk sorunları, radyolojik yaş tayininde güncel gelişmeler ile maluliyet, özürlülük ve engellilik vakalarında adli radyolojik değerlendirmeler gibi konular ele alındı.

Adli Radyoloji ve Bilirkişilik

Öğleden sonra düzenlenen Adli Radyoloji ve Bilirkişilik oturumuna Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar ve Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Musa Dirlik başkanlık etti.

Adli Tanatoloji ve Bilirkişilik

Adli Tanatoloji ve Bilirkişilik paneli ise Adli Tıp Kurumu Başkanı 1. İhtisas Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Üzün ile Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Celbiş başkanlığında gerçekleştirildi.

Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın (Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi) tarafından sunulan Robotik Cerrahiden Kaynaklı Tıbbi Uygulama Hataları ve Hukuki Sorumluluk başlıklı konuşmada, kongrenin adli tıp alanında fikir alışverişi için önemli bir platform olduğu ve hukuk ile tıbbın buluştuğu bir etkinlik olduğuna dikkat çekildi.

Oturumların sonunda, Adli Tıp Kurumu Başkanı ve Uluslararası 20. Adli Tıp Günleri Kongre Başkanı Hızır Aslıyüksek tarafından konuşmacılara plaket takdim edildi.

Kongre, 28 Eylül'de sona erecek.

