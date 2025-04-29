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Uluslararası Af Örgütü: 2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu Raporu Yayınlandı

Uluslararası Af Örgütü'nün yeni raporu, insan hakları ihlallerinin tüm dünyada artığını vurguladı. Otoriterleşme tehditleri ve zayıflayan uluslararası hukuk dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 29.04.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 16:38
Uluslararası Af Örgütü: 2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu Raporu Yayınlandı

Uluslararası Af Örgütü '2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu' Raporunu Açıkladı

Uluslararası Af Örgütü, 150 ülkenin insan hakları durumunu değerlendirdiği '2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu' raporunu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla duyurdu.

Ruhat Sena Akşener'den Önemli Açıklamalar

Toplantıda, örgütlenme ve barışçıl toplanma özgürlüğünün hem Avrupa hem de dünya genelinde tehlikeye girdiği belirtildi. Uluslararası hukukun zayıflatılmasının, otoriterleşmeyi artırdığına dikkat çekildi. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener, raporda yer alan hak ihlalleri hakkında, "Otoriter uygulamaların yükselişi ve uluslararası hukukun yok edilişi kaçınılmaz değil. İnsanlar, insan haklarına yönelik saldırılara direniyor ve direnecek" ifadelerini kullandı.

BM Güvenlik Konseyi'ne Dikkat Çekildi

Akşener, rapordaki en çarpıcı tespitin, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) üyesi ülkelerin eylemlerinin, uluslararası insan hakları sistemini zayıflatması olduğuna vurgu yaptı. "Bu bulguyla ilgili önemli bir örnek, ABD ve Birleşik Krallık’ın İsrail’in askeri harekatına verdiği destektir" dedi.

İsrail'in Gazze'deki Soykırımı Sarsıcı Şekilde Belgelendi

Rapor, 2024 yılının İsrail'in Gazze'deki soykırımının canlı izlendiği bir yıl olduğunu belirtiyor. Gazze'deki saldırılarda en az 45 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği, 108 bin 300 kişinin yaralandığı kaydedildi. Bununla birlikte, raporda Irak, Lübnan, Suriye ve Yemen'deki insan hakları ihlalleri de gündeme getirildi.

Dünya Genelindeki İhlallere Dikkat Çekildi

Ruhat Sena Akşener, 11 milyonu aşan kişiyle Sudan’ın dünyanın en büyük yerinden edilme krizini yaşadığına dikkat çekti. Ayrıca, ifade özgürlüğünü bastıran yasaların dünya genelinde artış gösterdiği ifade edildi.

Uluslararası Af Örgütü, Avrupa ve Orta Asya'da din ve inanç özgürlüğünün gerilediği ve kıtlıklara bağlı olarak Afrika'da milyonlarca insanın göçe zorlandığını bildirdi. 2024’te tahminen 110 milyon kişinin yerinden edileceği belirtiliyor.

Raporda, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının 2024 yılına damgasını vurduğu ve bu bölgedeki insan hakları ihlallerinin küresel gerilemeye öncülük ettiği vurgulandı.

Uluslararası Af Örgütünün 150 ülkeyi değerlendirdiği "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu"...

Uluslararası Af Örgütünün 150 ülkeyi değerlendirdiği "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu" raporu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener (sağda) toplantıda konuşma yaptı.

Uluslararası Af Örgütünün 150 ülkeyi değerlendirdiği "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu"...

Uluslararası Af Örgütünün 150 ülkeyi değerlendirdiği "2024-25 Dünya İnsan Haklarının Durumu" raporu, İstanbul'da düzenlenen basın toplantısıyla açıklandı. Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü Ruhat Sena Akşener (sağda) toplantıda konuşma yaptı.

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