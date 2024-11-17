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Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi 18-20 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor

Ali Kuşçu'nun bilimsel mirasını kutlayacak sempozyum ve sergi etkinlikleri 18-20 Kasım tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:42
Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi 18-20 Kasım'da İstanbul'da Başlıyor

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi Başlıyor

Uluslararası Ali Kuşçu Sempozyumu ve Sergisi, 18-20 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenmeye hazırlanıyor. Etkinlikler, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü tarafından, Ali Kuşçu'nun vefatının 550. yılı vesilesiyle gerçekleştiriliyor.

UNESCO Desteğiyle Etkinlikler

2024 yılı UNESCO tarafından "Ali Kuşçu Yılı" ilan edildi. Bu kapsamda kasım ve aralık aylarında çeşitli bilimsel ve kültürel etkinlikler planlanıyor. Uluslararası sempozyum, sergi, konferans ve atölye çalışmaları gibi organizasyonlar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu (TYEK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Fatih Belediyesi'nin işbirliği ile hayata geçiriliyor.

Yazma Eserler Sergisi Rami Kütüphanesi'nde Açılacak

"Semerkand'tan İstanbul'a: Ali Kuşçu ve Çevresi" başlıklı yazma eser sergisi, 18 Kasım tarihinde Rami Kütüphanesi'nde ziyarete açılacak. Bu sergide, Ali Kuşçu'ya ve onun entelektüel çevresine ait yaklaşık 50 yazma eserin orijinal nüshalarının yanı sıra dönemin astronomi aletleri de sergilenecek.

Sempozyumda Bilimsel Miras Ele Alınacak

Ali Kuşçu'nun bilimsel mirasını ele alacak sempozyum, 19-20 Kasım tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Bilim Tarihi Enstitüsü ve TÜBA işbirliğiyle, İTÜ, TYEK ve Fatih Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenecek. Türkiye, Almanya, İran ve Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerden yaklaşık 30 akademisyenin katılacağı sempozyumda, Ali Kuşçu'nun farklı yönleriyle ele alınması hedefleniyor. Açılış, 19 Kasım saat 10.00'da İTÜ Maçka Kampüsü Yabancı Diller Yüksekokulu A104 numaralı amfide gerçekleşecek.

Ali Kuşçu Kimdir?

Ali Kuşçu, matematik, astronomi, mantık, kelam, tefsir ve dil bilimleri gibi birçok alana katkı sağlamış önemli bir bilim insanıdır. Semerkand'da Timurlu hükümdarı Uluğ Bey’in himayesinde yetişmiş, burada Matematik-Astronomi Okulu'nun önde gelen isimlerinden biri olmuştur. Matematik alanında yaptığı katkılarla temel başvuru kaynakları oluşturmuş ve dini ilimlerdeki eğitim ile tartışmalara katkıda bulunmuştur. Fatih Sultan Mehmet'in daveti sonucu İstanbul'a gelen Ali Kuşçu, Semerkand Okulu'nun küreselleşmesine ve eserlerinin farklı dillere çevrilerek geniş bir coğrafyada tanınmasına vesile olmuştur. Bu durum, onu bilginin dolaşımı ve kültürel etkileşim açısından müstesna bir konuma yerleştirmiştir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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