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Uluslararası Arabuluculuk Şurası Ankara'da Gerçekleşecek

1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası, 28 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 19:22
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 19:24
Uluslararası Arabuluculuk Şurası Ankara'da Gerçekleşecek

1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası 28 Kasım - 1 Aralık'ta Ankara'da

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel, 28 Kasım - 1 Aralık tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan 1. Uluslararası Arabuluculuk Şurası'nı duyurdu.

Toplantı Detayları ve Katılım

Erikel, Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu Başkanı Nadir Adilov ile birlikte, Hamamönü'ndeki şura binasında yapılan toplantıda Türk Dünyası Arabulucular Birliği'nin kuruluş süreci ve mevcut durumu hakkında bilgi verdi.

Türk Dünyası için Arabuluculuk Vizyonu

Erikel, hukukçular olarak ulusal ve uluslararası alanda Türk dünyasına ve öz medeniyet değerlerine hizmet etme hedefinde olduklarını belirtti. Bu doğrultuda, kuruluşa "Türk Dünyası Arabulucular Birliği" adı verildiğini ifade etti.

Ülke Ziyaretleri ve Hedefler

Erikel, başta Azerbaycan olmak üzere Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Macaristan ve KKTC'ye gerçekleştirdikleri ziyaretleri aktardı. Bu ziyaretler sırasında, arabuluculuk sistemi olmayan ülkelerde arabuluculuğu kurmayı ve o ülkelerdeki hukukçulara yardımcı olmayı hedeflediklerini vurguladı.

Arabuluculukta Türkiye’nin Rolü

Erikel, "Türkiye arabuluculuğu, İtalya'dan, İngiltere'den öğrendi"

Şuranın Katılımcıları

Erikel, 28 Kasım'da Ankara Hakimevleri’nde, 10 ülkeden toplam 135 kişinin katılımıyla başlayacak şurada, Türkiye’den ise 550 kişinin katıldığını bildirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel (sağda) ve Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu...

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel (sağda) ve Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu Başkanı Nadir Adilov (solda) Hamamönü'ndeki şura binasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel (sağda) ve Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu...

Türk Dünyası Arabulucular Birliği Başkanı Yakup Erikel (sağda) ve Azerbaycan Arabuluculuk Kurulu Başkanı Nadir Adilov (solda) Hamamönü'ndeki şura binasında düzenlenen basın toplantısına katıldı.

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