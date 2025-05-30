Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde 15. Mezuniyet Töreni Coşkuyla Gerçekleşti

Uluslararası Balkan Üniversitesi'nde Mezuniyet Coşkusu

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU) 15. mezuniyet törenini gerçekleştirdi. Tören, IBU kampüsünde önemli bir katılımla gerçekleşti.

Mezuniyet törenine Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler ve yerel kuruluşların temsilcileri katıldı. Ayrıca, mezun öğrenciler ve aileleri de törene eşlik etti.

Başbakan Yardımcısı Mexhiti’nin Mesajı

Konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mexhiti, "Üniversite, önündeki yolun boyutlarının farkında olanların her zaman ihtiyaç duyduğu bir köprüdür. Cesur ve yorulmayanlar. Öğrenciler bu törenin ve aynı zamanda toplumun ahlaki ve entelektüel sütunlarıdır" dedi.

Bakan Janevska'dan Kutlama Mesajı

Eğitim ve Bilim Bakanı Janevska da mezuniyetin, gençler için sevinçli bir gün olduğunu vurgulayarak, "Geleceğin liderleri olarak mezunları topluma yön vermeye davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Rektör Sunar'dan Filistin’e Destek Mesajı

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar, mezuniyet kutlamalarının yanı sıra, Gazze'deki öğrencilere de atıfta bulunarak, "Mezuniyeti kutlarken, hatırlamamız gerekenler de var. Gazze’deki öğrencilerin yanındayız" dedi.

Büyükelçi Ulusoy'un Eğitime Dikkati

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye'nin Kuzey Makedonya ile eğitim ve kültür alanında işbirliğinin önemini vurguladı. "İnsana yapılan yatırım, en önemli yatırımdır. Eğitimdeki desteklerimizi sürdüreceğiz" diye ekledi.

Cesaret Vurgusu

IBU Yönetim Kurulu Üyesi Aydoğan Ademoski, mezunlara hayatta cesur olmaları yönünde bir çağrı yaptı. Bu yıl, üniversitenin farklı bölümlerinden 350 lisans ve yüksek lisans öğrencisi mezuniyet sevinci yaşadı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 15. mezuniyet töreni düzenlendi. IBU kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki Uluslararası Balkan Üniversitesinde (IBU) 15. mezuniyet töreni düzenlendi. IBU kampüsünde düzenlenen mezuniyet törenine, Kuzey Makedonya Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Eğitim ve Bilim Bakanı Vesna Janevska, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasiler, ülkedeki Türk ve yerel kurum ile kuruluşların temsilcileri, öğrenciler ve aileleri katıldı.