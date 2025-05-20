Uluslararası Çay Günü, Beta Yeni Han’da Renkli Etkinliklerle Kutlandı

Türk Çayı: Zengin Bir Kültürün Temsilcisi

Türk çayının 1900'lü yılların başlarında denemeye başladığını, ilk çay üretiminin ise 1924 yılında Rize’de yapıldığını belirten Uğur, "Türkiye, yaklaşık 101 yıllık çay geçmişiyle muazzam bir kültür oluşturdu" şeklinde ifade etti. UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde Çay Kültürü'nün 2022'de kaydedilmesi ise Türk çayı için önemli bir başarı olarak değerlendirildi.

Uluslararası Katılım ve Kültürel Gösteriler

Etkinliğe, Sri Lanka, Arjantin, Hindistan, Vietnam ve Kenya'dan gelen misafirlerin yanı sıra çok sayıda büyükelçilik yetkilisi de katıldı. Türkiye Çay Demleme ve Sunum Şampiyonu Gülhanım Delihasan, Türk çay kültürü seremonisini sergilemek üzere sahne aldı ve etkinlikte tam 50 çeşit çayın tadımı yapıldı.

Festivalde, Arjantin, Sri Lanka, Çin, Fas, Uganda, Kenya, Vietnam ve Hindistan'ın stantlarından farklı kültürel değerler sergilendi. Katılımcılar, Türkiye’ye özgü geleneksel tulum ve horon gösterilerinin yanı sıra, Sri-Lanka geleneksel gaz lambası yakma merasimi ve Arjantin çay uzmanından Mate Şov gibi keyifli gösterilere tanık oldular.

Beta Yeni Han, "2. Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Resepsiyonu"na ev sahipliği yaptı. "Çayın evrensel dilini yaşatmak" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye ve dünyadan çay çeşitleri tanıtılırken, farklı kültürlere ait çay seremonileri, şovlar ve çay yarışmaları yapıldı. Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü ve çay uzmanı Hatice Uğur, resepsiyona katılarak konuşma yaptı.

Beta Yeni Han, "2. Beta Uluslararası Çay ve Kültürü Günü Resepsiyonu"na ev sahipliği yaptı. "Çayın evrensel dilini yaşatmak" mottosuyla gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye ve dünyadan çay çeşitleri tanıtılırken, farklı kültürlere ait çay seremonileri, şovlar ve çay yarışmaları yapıldı. Beta Gıda İstanbul Şube Müdürü ve çay uzmanı Hatice Uğur, resepsiyona katılarak konuşma yaptı.