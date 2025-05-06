Uluslararası Cerrahlar İstanbul'da Artroplasti Eğitimi İçin Buluştu

Dünya genelinden gelen uzman cerrahlar, İstanbul'da gerçekleştirilen İstanbul Artroplasti Kursu'nda kalça ve diz protez cerrahisi alanında uygulamalı eğitim aldı.

Eğitim programı, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz önderliğinde düzenlendi ve 3 gün boyunca Acıbadem Üniversitesi eğitim merkezinde yoğun teorik ve pratik oturumlarla gerçekleştirildi.

Uzman Eğitmenlerle Eğitim Fırsatı

Kursun eğitmen kadrosunda, Kanada'dan Prof. Dr. James Powell, İtalya'dan Prof. Dr. Francesco Falez, Avusturya'dan Prof. Dr. Heinz Winkler ve Hong Kong Üniversitesi'nden Prof. Dr. Lewis Chan gibi alanında önde gelen uzmanlar yer aldı. Farklı ülkelerden çok sayıda ortopedik cerrah katılımcı olarak kursa katıldı.

Katılımcılar, özellikle kadavra diseksiyonları ve model kemik çalışmaları içeren uygulamalı oturumlara yoğun ilgi gösterdi. Eğitmenlerden doğrudan cerrahi teknik öğrenme fırsatı bulan cerrahlar, uygulamalı deneyimlerini geliştirdi.

Kursun Amacı ve Önemi

Prof. Dr. Küçükdurmaz, bu eğitimlerin Türkiye'nin cerrahi bilgi ve uygulama kapasitesini uluslararası alanda öne çıkardığını vurguladı. Kursun amacının, kalça ve diz kireçlenmesi ile ilgili uygulanan protez cerrahisinin eğitimi olduğunu belirtti.

2018'den bu yana düzenli olarak organize edilen kurslar, global düzeyde yüksek ilgi görmektedir. Küçükdurmaz, Malezya, Filipinler, Avustralya, Güney Kore, Rusya ve Güney Afrika gibi birçok ülkeden katılımcıların olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin uluslararası sağlık eğitiminde yükselen bir yıldız olduğunu düşünüyorum." dedi.

Sağlık Turizmine Katkı

Kfür kurs, katılımcılara teorik eğitim vermenin yanı sıra uygulamaları içeren kadavra eğitimleri ile de dikkat çekiyor. Bu tür uygulamaların, cerrahlara pratik becerilerini geliştirme fırsatı sunduğunu söyleyen Küçükdurmaz, Türkiye’nin sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olduğunu belirtti.

Öne Çıkan Eğitimde Katkı

Prof. Dr. Selami Çakmak, ülkemizde böyle bir eğitim imkanını sunmanın gururlandırıcı olduğunu ifade ederek, kadavra eğitimlerinin cerrahlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. Katılımcılar, eğitmenlerden pratik uygulamalarla tecrübe kazanma şansı yakaladı.

Kanada'dan gelen Prof. Dr. James Powell, Türkiye'deki ortopedik camianın güçlü olduğunu vurgulayarak, eğitimin kalitesinin her yıl arttığını belirtti.

İtalya'dan Prof. Dr. Francesco Falez, bu tür eğitimlerin katılımcılar için büyük fırsatlar sunduğunu ve eğitimin pratik yönünün önemini vurguladı. Hong Kong'dan gelen Prof. Dr. Lewis Chan, özgün tekniklerini paylaşarak eğitimin kapsamını artırdı.

Son olarak, Avusturya'dan Prof. Dr. Heinz Winkler, eklem protezlerinde enfeksiyonla mücadele yeniliklerini paylaşmak üzere kursa katıldığını ifade etti. Bu kursun, sağlık alanında Türk uzmanların uluslararası platformda kendilerini göstermeleri adına önemli bir fırsat sunduğu açıkça görülüyor.

Kalça ve diz protez cerrahisinde uygulamalı eğitimleriyle öne çıkan İstanbul Artroplasti Kursu, dünyanın dört bir yanından ortopedi uzmanlarını İstanbul'da buluşturdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, AA muhabirine açıklamala yaptı.

Kalça ve diz protez cerrahisinde uygulamalı eğitimleriyle öne çıkan İstanbul Artroplasti Kursu, dünyanın dört bir yanından ortopedi uzmanlarını İstanbul'da buluşturdu. Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Fatih Küçükdurmaz, AA muhabirine açıklamala yaptı.