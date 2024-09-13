Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu İstanbul'da Tartışıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi İçin Önemli Bir Misyon
İstanbul'da düzenlenen bir söyleşide, WOLAS ve Ruh Sağlığı Derneği işbirliği ile "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Etkinliğe Hüseyin Dişli ve Zeynep Menderes gibi önemli isimler katıldı.
Mısır'daki Filistinli Mülteciler Ziyaret Edildi
Mısır'daki Filistinli mültecilere yönelik yürütülen bu misyon, 11 gün süren bir çalışma olarak aralarında psikologlar ve adli tıp uzmanlarının bulunduğu bir delegasyonla gerçekleştirildi. Dişli, Gazze'nin içinde yaşanan trajedilerin dokümantasyonunu yapmanın önemini vurgulayarak, bu süreçte elde edilen tanıklıkları ve delilleri toplamayı hedeflediklerini ifade etti.
Filistinlilerin Yaşadığı Travmalar
Dişli, Mısır'da yaşayan yaklaşık 150 bin Filistinli mültecinin zor koşullar altında hayat mücadelesi verdiğini belirtirken, Gazze'den çıkan insanların hâlâ savaşın yarattığı travmalarla baş başa olduklarını söyledi. "Onlar hala aynı cehennem koşullarında yaşamaya devam ediyorlar," dedi.
Gelecek Planları ve Hedefler
Dişli, yürütülen projenin ilk ayağı olduğunu ve ilerleyen dönemlerde Kahire, Lübnan ve Ürdün gibi yerlerde yeniden ziyaretlerin yapılacağını açıkladı. Yürütülen hukuki delegasyonun sembolik olmadığını ve sürece katkı sağlayacak delillerin toplanmaya devam edeceğini vurguladı.
Ruh Sağlığı Uzmanlarının Rolü
Ruh Sağlığı Derneği'nden Zeynep Menderes ise, sosyal medyadan Filistin'deki gelişmeleri takip etmenin yeterli olmadığını, insanların bu konuda harekete geçmeleri gerektiğinin altını çizdi. Menderes, savaş mağdurlarına karşı duyulan sorumluluğun önemine değinerek, “Bu amaçla toplandık ve gördüklerimizi daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyoruz,” Etkinlik sırasında, Gazze'den tedavi için Mısır'a getirilen yaralıların yaşadıkları fiziksel ve ruhsal acılar da gündeme geldi. Programda, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi anıldı. Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı. Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı. Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı. Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı.
İlgili Programlar ve Anmalar
Etkinlik sırasında, Gazze'den tedavi için Mısır'a getirilen yaralıların yaşadıkları fiziksel ve ruhsal acılar da gündeme geldi. Programda, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi anıldı.
Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı.
Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı.
Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı.
Ruh Sağlığı Derneği ile Yeryüzü Avukatları Derneği (WOLAS) işbirliğinde düzenlenen söyleşide, "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Proje katılımcılarından WOLAS Başkan Yardımcısı Hüseyin Dişli (sağda) ile Ruh Sağlığı Derneği'nden uzman psikolog Zeynep Menderes (solda), "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu"nun detaylarını Üsküdar'da düzenlenen söyleşide anlattı.