Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu İstanbul'da Tartışıldı

Uluslararası Ceza Mahkemesi İçin Önemli Bir Misyon

İstanbul'da düzenlenen bir söyleşide, WOLAS ve Ruh Sağlığı Derneği işbirliği ile "Uluslararası Ceza Mahkemesi için Delil Toplama Misyonu" değerlendirildi. Etkinliğe Hüseyin Dişli ve Zeynep Menderes gibi önemli isimler katıldı.

Mısır'daki Filistinli Mülteciler Ziyaret Edildi

Mısır'daki Filistinli mültecilere yönelik yürütülen bu misyon, 11 gün süren bir çalışma olarak aralarında psikologlar ve adli tıp uzmanlarının bulunduğu bir delegasyonla gerçekleştirildi. Dişli, Gazze'nin içinde yaşanan trajedilerin dokümantasyonunu yapmanın önemini vurgulayarak, bu süreçte elde edilen tanıklıkları ve delilleri toplamayı hedeflediklerini ifade etti.

Filistinlilerin Yaşadığı Travmalar

Dişli, Mısır'da yaşayan yaklaşık 150 bin Filistinli mültecinin zor koşullar altında hayat mücadelesi verdiğini belirtirken, Gazze'den çıkan insanların hâlâ savaşın yarattığı travmalarla baş başa olduklarını söyledi. "Onlar hala aynı cehennem koşullarında yaşamaya devam ediyorlar," dedi.

Gelecek Planları ve Hedefler

Dişli, yürütülen projenin ilk ayağı olduğunu ve ilerleyen dönemlerde Kahire, Lübnan ve Ürdün gibi yerlerde yeniden ziyaretlerin yapılacağını açıkladı. Yürütülen hukuki delegasyonun sembolik olmadığını ve sürece katkı sağlayacak delillerin toplanmaya devam edeceğini vurguladı.

Ruh Sağlığı Uzmanlarının Rolü