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Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 'Masalcı Değer Dede' Oyunu Sergilendi

Ankara'da düzenlenen festivalde çocuklara değerleri öğreten 'Masalcı Değer Dede' oyunu sahnelendi.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 18:40
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 18:40
Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde 'Masalcı Değer Dede' Oyunu Sergilendi

Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali'nde Özel Bir Gösterim

Bu yıl 20'ncisi gerçekleştirilen Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında, 'Masalcı Değer Dede' adlı müzikli çocuk oyunu, suça sürüklenen çocuk yükümlüler için sahnelendi.

Denetim Altındaki Çocuklarla Bir Araya Geldi

Oyun, Ankara Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Konferans Salonu'nda, denetim gören suça sürüklenen çocuk yükümlüler ve Ankara Çocuk Eğitimevi hükümlüleri için gerçekleştirildi.

Değerler Anlatılıyor

Ankara Devlet Tiyatrosu Sanatçısı Çetin Azer Aras, suça sürüklenen çocukların da rol aldığı oyunda, topluma yönelik değerlerin aktarıldığını belirtti. Aras, izleyicilerin oyuna aktif katılım göstererek, temel ilkeleri yaşayarak öğrendiğini ifade etti.

Önemli Temalar İşleniyor

Oyun, doğruluk, dürüstlük, güvenilirlik ve çalışkanlık gibi evrensel değerleri işlemekteyken, “karşılık beklemeden iyilik” teması da öne çıkıyor. Aras, gençlere bu değerleri hatırlatmanın amaçları arasında olduğunu dile getirdi.

Bir İlk: Özel Bir Ortamda Sahne Aldı

Aras, 13 yıldır 'Masalcı Değer Dede' ile Türkiye’nin dört bir yanındaki çocuklarla buluştuğunu ancak ilk kez böyle özel bir ortamda sahne aldığını söyledi. “Çocuklarımızın oyuna yaklaşımı çok farklıydı, heyecanlıydılar.” ifadelerini kullanan Aras, eğitim yöneticileriyle görüştüğünü ve gelecek tüm illerdeki denetimli serbestlik müdürlüklerinde gönüllü olarak oyun oynamak istediğini açıkladı.

İzleyicilerin Yorumları

İzleyicilerden 15 yaşındaki B.K., oyunun kendilerine değerleri ve toplumsal tutumları öğrettiğini vurguladı. “Oyun çok güzeldi ve bana da bir şeyler kattı.” sözleriyle deneyimini paylaştı.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük...

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" kapsamında "Masalcı Değer Dede" müzikli çocuk oyunu, suça sürüklenen çocuk yükümlüler için oynandı.

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük...

Ankara Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü tarafından bu yıl 20'ncisi düzenlenen "Küçük Hanımlar Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali" kapsamında "Masalcı Değer Dede" müzikli çocuk oyunu, suça sürüklenen çocuk yükümlüler için oynandı.

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