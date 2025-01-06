Uluslararası Genç Derneği'nden Gençlerle 'Türk Tekke Müziği' Etkinlikleri

Uluslararası Genç Derneği’nden Geleneksel Müziğe Önemli Katkı

Uluslararası Genç Derneği, geleneksel değerleri geleceğe taşımayı hedefleyen 'Türk Tekke Müziği' temalı programlarını 2024'te hayata geçirerek sekiz etkinlik düzenledi. Bu etkinliklerle, Türk tekke müziğinin derinlikleri ve incelikleri gençlerle buluşturuldu.

Mevlana’nın Vuslat Yıldönümünde Özel Etkinlik

Derneğin açıklamalarına göre, etkinlik serisinin sonuncusu, Mevlana’nın 751. vuslat yıl dönümü kapsamındaki etkinlikte gerçekleşti. Sanat yönetmenliğini Ahmet Musa Bala üstlenirken, Dr. Adem Ergül de konuk olarak katıldı. Programda, 17. yüzyıldan günümüze uzanan klasik eserlerin yanı sıra tekke müziğinin seçkin bestekarlarının eserlerine de yer verildi.

Ebru Sanatı ile Gençlerin Buluşması

Uluslararası Genç Derneği ayrıca, Türkiye'de ebru sanatını yeniden sevdirmek amacıyla cilt ve ebru ustası Mustafa Düzgünman temalı bir program düzenledi. Bu etkinlikte, katılımcılar orijinal ebru eserlerini inceleme fırsatı buldu ve ebru sanatçısı ile hattat Fuat Başar gençlerle bir araya geldi.

Başkan Uyar'dan Umut Verici Açıklamalar

Uluslararası Genç Derneği Başkanı Yahya Uyar, düzenlenen programların yoğun bir ilgiyle karşılandığını belirtti. Uyar, “Tekke Müziği programlarımız, hem gençler hem de geleneksel müziğe ilgi duyan katılımcılarla büyük bir sinerji oluşturdu. Bu etkinliklerin, kültür ve sanatı daha geniş kitlelere ulaştırma misyonunu sürdürmesi önemli.” diye konuştu. Uyar, genç fasıl etkinliklerinin 2025 yılında da zenginleşerek devam edeceğinin müjdesini verdi.

Dernek, bu yıl Ramazan ve kandil gecelerine özel hazırlanan repertuvarlarla gençlerle kültürel bağlarını güçlendirmeyi amaçlıyor.