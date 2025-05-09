Uluslararası Hava Yolu Şirketleri Türkiye'de Diyarbakır'ı Tanıttı

20 uluslararası hava yolu şirketinin temsilcileri, Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından direkt seferler düzenlenmesi imkanlarını değerlendirmek üzere bir araya geldi. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu tarafından organize edilen "B2B Etkinliği" kapsamındaki toplantıya katılan firmalar, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik değerlerini keşfetme fırsatı buldu.

TÜRSAB Mezopotamya Bölge Temsil Kurulu Başkan Yardımcısı Recep Koyuncu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışı hava yolu firmalarının Türkiye temsilcilerini Diyarbakır ve Mardin'de ağırladıklarını belirtti. Koyuncu, bu etkinlikle amaçlarının yurt dışından gelen firmaların bu bölgelere doğrudan uçuş gerçekleştirmelerini sağlamak olduğunu vurguladı.

Koyuncu, "Gidiş ve gelişlerin daha da rahat hale gelmesini istiyoruz. Buraya gelen temsilciler çok mutlu oldu ve direk uçak seferleri yapmaları için umutlu olduklarını ilettiler," dedi.

Lübnan hava yolu şirketinin Türkiye Müdürü Nesrin Sander, Diyarbakır'a ilk kez geldiğini ve kentin büyüleyici bir yer olduğunu ifade etti. Sander, "Amacımız Lübnan ve Diyarbakır arasında yolcu taşımak. Bu organizasyonda yer almak da bu hedefimize katkı sağlıyor," dedi.

Güney Kore hava yolu şirketinin Türkiye Müdürü Erday Yazıcı, Diyarbakır'ı gezme ve inceleme fırsatı bulduklarını aktararak, "Gördüklerimizi temsil ettiğimiz hava yolu turizm ofislerine taşıyacağız. Diyarbakır'ı İstanbul ve Kapadokya gibi bir turizm destinasyonu olarak desteklemek için tur operatörleriyle görüşeceğiz," şeklinde konuştu.

Yunanistan ve İspanya şirketinin Türkiye Müdürü Mirey Göldağ ise Diyarbakır'daki insanların misafirperver olduğunu belirterek, "Kent çok etkileyici, açık hava müzesinde geziyor gibiyiz. Merkez ofisimize detaylı bir raporlama yapacağız. Amacımız Diyarbakır'a direkt uçuş seferleri düzenlemek," dedi.

Söz konusu temsilcilerin hedefleri arasında, İstanbul ve İzmir'de mevcut olan uçuşlara Diyarbakır'ı da dahil etmek ve Avrupa ülkelerinden Diyarbakır'a doğrudan seferler başlatmak bulunuyor.

Türkiye'deki 20 uluslararası hava yolu şirketinin temsilcileri, Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından direkt uçak seferleri düzenlenmesi imkanlarını değerlendirdi. Etkinliğe katılanlar, bir otelde B2B görüşmeleri ve sunumlar yaptı.

Türkiye'deki 20 uluslararası hava yolu şirketinin temsilcileri, Diyarbakır ve Mardin'e yurt dışından direkt uçak seferleri düzenlenmesi imkanlarını değerlendirdi. Etkinliğe katılanlar, bir otelde B2B görüşmeleri ve sunumlar yaptı.