Uluslararası Kriz Grubu: İsrail’in Toprak Gasbı Filistin Umutlarını Yok Ediyor

Uluslararası Kriz Grubu'ndan Çarpıcı Rapor

Uluslararası Kriz Grubu (UKG), yayınladığı yeni raporda, Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına yapılan israilli saldırıların artışına dikkat çekti. Raporda, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere uyguladığı şiddetin "tüm zamanların en yüksek seviyesinde" olduğu ifade edildi.

Toprak Gaspları ve Şiddet Eylemleri

UKG, "İsrailli Yerleşimcilerin Şiddetini Kökünden Durdurmak" başlıklı raporunda, Filistinlilerin topraklarının gasbedilmesinin, Filistin devletine dair her türlü umudu yok ettiğini belirtti. Raporda, 2022 yılında Binyamin Netanyahu hükümetinin iktidara gelmesiyle birlikte Filistin üzerinde uygulanan şiddetin arttığı vurgulandı.

Uluslararası Toplumun Rolü

Uluslararası alanda, Filistin topraklarının gasbı nedeniyle Filistinlilere uygulanan şiddetin engellenmesi için etkili yaptırımlar uygulanması gerektiği ifade edildi. Batılı ülkelerin, özellikle İsrail’e silah satışlarını durdurarak, bu ülkenin yetkililerine daha fazla bedel ödetmesi gerektiği belirtiliyor.

İşgal ve Yerleşim Politikaları

Rapor, Batı Şeria’da geçen yıl yaklaşık 13 bin inşaat izni verildiğini ve 26 yeni işgal alanının kurulduğunu belirtti. Ayrıca, İsrail’in 2024 itibarıyla Batı Şeria’da Filistinlilere ait 24 bin dönüm arazisine el koyduğu da kaydedildi.

Şiddetin Edilgenliği ve Dikkat Çeken İfadeler

İsrailli siyasilerin Filistin'deki şiddeti birkaç "çürük elmanın" eylemi olarak tanımladığına dair ifadeleri eleştiren rapor, yerleşimcilerin çoğunlukla otonom hareket ettiğine ve askerlerle işbirliği içinde bulunduğuna dikkat çekti.

Batılı Ülkelerden Beklentiler

Sonuç olarak, raporda Batılı ülkelerin, yerleşimci sorununun çözümünde daha kararlı adımlar atmaları gerektiği vurgulanarak, mevcut durumu değiştirmeden kalıcı bir barışın sağlanamayacağı belirtiliyor.