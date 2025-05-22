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Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda Coşkulu Mezuniyet Töreni

Irak’ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okulları, lise mezuniyet töreni ile geleceğin liderlerini uğurladı.

Yayın Tarihi: 22.05.2025 23:18
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 23:18
Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda Coşkulu Mezuniyet Töreni

Uluslararası Maarif Erbil Okulları'nda Mezuniyet Coşkusu

Irak’ın Erbil kentinde bulunan Uluslararası Maarif Erbil Okulları, bu yılki lise mezuniyet törenini büyük bir heyecanla gerçekleştirdi. Törene, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi temsilen IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, Maarif Okulu yetkilileri, Türkmen siyasiler, IKBY'li yetkililer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Başkan Topçu'dan Neyse

Başkonsolos Topçu, mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın tebrik dileklerini iletti. Gençlerle gurur duyduğunu belirten Topçu, “Dünya standardında bir eğitim aldınız. Zor sınavlardan geçtiniz. Şimdi çok farklı bir sayfa açılıyor önünüzde” dedi. Ayrıca, Türk eğitim sisteminin bu güzide kurumunda alınan eğitim ve aile terbiyesi ile mezunların her türlü sınavdan başarıyla çıkacağına olan inancını dile getirdi.

Geleceğe Hazırlık

Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Fahreddin Keskin de yaptığı konuşmada, öğrencilerin Maarif okullarında edindiği eğitim sayesinde evrensel bir vizyon kazandığını vurguladı. Keskin, “Öğrenciler bu sağlam altyapısının yanı sıra yalnızca kendi gelecekleri için değil, ülkemiz ve insanlık için önemli işlere imza atacaklarına inanıyoruz” ifadesini kullandı.

Keskin, “Maarif ailesinin birer ferdi olarak nerede olursanız olun, iyiliği, adaleti, hakkı, kardeşliği, azmi ve yenilikçi düşünceyi en güzel şekilde temsil edeceğinize yürekten inanıyoruz” diyerek gelecek için umut dolu mesajlar verdi.

Irak’ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında lise öğrencilerinin mezuniyet...

Irak’ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında lise öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi temsilen IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Maarif Okulu yetkilileri, Türkmen siyasiler, IKBY'li yetkililer, öğrenciler ve veliler katıldı.

Irak’ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında lise öğrencilerinin mezuniyet...

Irak’ın Erbil kentindeki Uluslararası Maarif Erbil Okullarında lise öğrencilerinin mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Uluslararası Maarif Erbil Okullarında düzenlenen etkinliğe, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Erman Topçu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani’yi temsilen IKBY Başkanlık Divanı Başkanı Fevzi Hariri, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Maarif Okulu yetkilileri, Türkmen siyasiler, IKBY'li yetkililer, öğrenciler ve veliler katıldı.

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