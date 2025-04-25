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Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Başladı

Uluslararası Manavgat 'Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali, Antalya'da yoğun katılımla başladı. Tarih ve lezzet dolu etkinlikler bir araya geliyor.

Yayın Tarihi: 25.04.2025 10:29
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 10:29
Uluslararası Manavgat Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali Başladı

Festival Coşkusu Manavgat'ta

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı. Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen festival, Side Antik Kenti'ndeki tiyatronun önünden gerçekleştirilen kortej yürüyüşüyle start aldı.

Yoğun Katılım ve Kültürel Buluşma

Yerli ve yabancı turistlerin, bölge esnafının da katıldığı yürüyüş, tarihi Apollon Tapınağı'nda son buldu. Festivalin amacı, Manavgat ile Girit arasındaki tarihsel bağları canlandırmak ve her iki bölgenin eşsiz kültürel ve gastronomik lezzetlerini tanıtmaktır.

Etkinlik dolayısıyla Apollon Tapınağı'nda bir tören düzenlendi. Törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, burada yaptığı konuşmada, ilçenin tarihi ve doğası ile Girit'in denizle yoğrulmuş kültürünü buluşturduğunu dile getirdi.

Turizm ve Kardeş Kent İlişkileri

Kara, ayrıca Yunanistan'ın Hanya Belediyesi ile kardeş kent olduklarını belirtirken, Manavgat'a yılda ortalama 7 milyon turist geldiğini vurguladı. Girit Hanya Belediye Başkan Yardımcısı Eleni Zervoudaki ve Girit Hanya Belediye Kültür Başkan Yardımcısı Ioannis Giannakakis da festivale katılımlarını ifade ettiler.

Festival boyunca Manavgat Halk Oyunları Topluluğu ve Girit'ten gelen Yunan Halka Oyunları Dans Topluluğu, oynadıkları yöresel oyunlar ile etkinliğe renk kattı. Festival, yarın sona erecek.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı. Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen festival kapsamında Side Antik Kenti'ndeki tiyatronun önünden yoğun katılımla kortej yürüyüşü yapıldı. Yerli ve yabacı turistler ile esnafın da katılım sağladığı yürüyüş, Apollon Tapınağı'nda sona erdi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve...

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Uluslararası Manavgat "Girit'ten Side'ye Kültür ve Lezzet Festivali" başladı. Manavgat Belediyesi ev sahipliğinde organize edilen festival kapsamında Side Antik Kenti'ndeki tiyatronun önünden yoğun katılımla kortej yürüyüşü yapıldı. Yerli ve yabacı turistler ile esnafın da katılım sağladığı yürüyüş, Apollon Tapınağı'nda sona erdi.

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