Uluslararası Orman Günü, Türkiye'nin Öncülüğünde Cenevre'de Kutlandı

BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen Uluslararası Orman Günü etkinliğinde Türkiye'nin orman ürünleri tanıtıldı ve ormanların gıda güvenliğindeki rolü vurgulandı.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 19:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 19:37
Uluslararası Orman Günü, Türkiye'nin Öncülüğünde Cenevre'de Kutlandı

Türkiye'nin Orman İnisiyatifi Cenevre'de Öne Çıktı

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilciliği işbirliğiyle Uluslararası Orman Günü kutlandı. Etkinliğin teması "Ormanlar ve Gıdalar" olarak belirlendi ve Türk orman ürünleri sergilendi.

Biyoçeşitlilik ve Ormanların Önemi

BM AEK İcra Direktörü Tatiana Molcean, ormanlarla gıda sistemleri arasındaki bağlantıya dikkat çekti. Molcean, "Ormanlar, sadece görkemli manzaralar veya karbon yutakları değil, aynı zamanda dünya genelindeki milyarlarca insan için mutfak ve pazar" ifadesini kullandı. Bu bağlamda, ormanların gıda güvenliği açısından hayati bir rol oynadığını vurguladı.

Türkiye’nin Orman Zenginlikleri

Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Burak Akçapar ise, "Türkiye ormanları biyoçeşitlilik açısından kuzey yarım küredeki en önemli ormanlar arasında" diyerek ülkenin ormanlarının ulusal ve uluslararası önemine değindi. Türkiye, Avrupa kıtasındaki bitki türlerinin yaklaşık %90'ını barındırmakta ve bunların %25'i sadece ülkemizde bulunan endemik türlerdir.

Ormanların Ekonomik Katkıları

Akçapar, Türkiye'nin orman ürünlerinin yıllık ekonomik katkısının 300 milyon dolar olduğunu belirterek, defne yaprağı ve kekik gibi ürünlerin küresel pazardaki önemli payına dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye'nin 2011’den bu yana orman ürünleri sektöründe yaptığı yatırımların, sürdürülebilir bir kalkınma hedefine katkı sağladığının altını çizdi.

Türk Ürünleri Etkinlikte Tanıtıldı

Etkinlikte fındık, kuru meyveler ve tıbbi aromatik bitkiler sergilendi. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ege İhracatçı Birlikleri işbirliği ile Türkiye'den getirilen orman ürünleri katılımcılara tanıtıldı. Aynı zamanda, İsviçre, Moldova, Ermenistan, Özbekistan, Tacikistan ve Polonya gibi ülkeler de etkinliğe katkıda bulunan orman ürünleriyle yer aldı.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde...

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciğinin işbirliğinde Uluslararası Orman Günü dolayısıyla BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen programda Türk orman ürünleri tanıtıldı.

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde...

Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (BM AEK) ve Türkiye'nin BM Cenevre Ofisi nezdinde Daimi Temsilciğinin işbirliğinde Uluslararası Orman Günü dolayısıyla BM Cenevre Ofisi'nde düzenlenen programda Türk orman ürünleri tanıtıldı.

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