Uluslararası Saraybosna Helal Fuarı Açıldı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, helal sektöründe yatırım ve yeni iş fırsatlarını tanıtmak amacıyla Uluslararası Saraybosna Helal Fuarı başladı. Fuar, başkentteki Skenderija Fuar Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek.

Fuarın Detayları

Etkinlik kapsamında 20'den fazla katılımcı ülke'nin helal sektöründeki firma, yatırımcı ve uzmanları bir araya gelecek. Bosna Hersek Helal Kalite Belgelendirme Ajansı Direktörü Damir Alihodzic, açılışta yaptığı açıklamada, yalnızca helal endüstriyi değil, aynı zamanda helal yaşam tarzını da desteklediklerini vurguladı.

Destek ve Önem

Fuara destek sağlayan İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) Genel Sekreteri İhsan Övüt de Saraybosna'nın helal endüstrinin tanıtıldığını önemli şehirlerden biri olduğuna dikkat çekti. Övüt, helal sektörünün en hızlı gelişen alanlardan biri olduğunu ifade etti.

Saraybosna'nın Stratejik Önemi

Filistin'in Saraybosna Büyükelçisi Abdurezaq Namoora, Saraybosna’nın “Avrupa'nın Kudüs'ü” olarak tanımlandığını hatırlatarak, bu şehrin Doğu ve Batı'nın buluşma noktası olduğunu dile getirdi.

Toplantılar ve İş Fırsatları

Bosna Hersek İslam Birliği işbirliğinde düzenlenen fuar kapsamında çok sayıda toplantının yapılması ve helal sektöründe yeni iş fırsatlarının tanıtılması planlanıyor.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da helal sektöründe yatırım ve yeni iş fırsatlarını tanıtmak amacıyla "Uluslararası Saraybosna Helal Fuarı" açıldı. Başkentteki Skenderija Fuar Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek fuar kapsamında 20'den fazla katılımcı ülkenin helal sektöründeki firma, yatırımcı ve uzmanları bir araya gelecek.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da helal sektöründe yatırım ve yeni iş fırsatlarını tanıtmak amacıyla "Uluslararası Saraybosna Helal Fuarı" açıldı. Başkentteki Skenderija Fuar Merkezi'nde 3 gün boyunca devam edecek fuar kapsamında 20'den fazla katılımcı ülkenin helal sektöründeki firma, yatırımcı ve uzmanları bir araya gelecek.