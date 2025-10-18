Ümit Özdağ Denizli'de: Zafer Partisi İl Başkanlığı Açılışı ve 'Tertemiz Türkiye' Taahhüdü

Ümit Özdağ Denizli programını tamamladı

Zafer Partisi lideri il binası açılışı ve görüşmelerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Denizli'de düzenlenen bir dizi temas ve programa katıldı. Kent ziyaretine ilk olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu'nu ziyaret ederek başlayan Özdağ, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda kadınların yer aldığı el işi ürünler sergisini de gezdi.

Özdağ, Denizli programı kapsamında partisinin İl Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından düzenlediği basın toplantısında, ilin ülke ekonomisindeki yerini vurgulayarak Denizli'nin tekstil sanayinin en önemli merkezlerinden biri olduğunu ifade etti.

Basın toplantısında Özdağ, uyuşturucu, sanal kumar ve organize suçlara karşı tarihin en kapsamlı operasyonlarını 'Tertemiz Türkiye' projesi ile başlatacaklarını belirterek bu sürecin gerçekleşmesi için vatandaşlardan destek istedi.

Özdağ ayrıca, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Dicle Üniversitesi Akademik Yıl Açılış Töreni'nde okuduğu Kürtçe şiirin Meclis'in sosyal medya hesabından paylaşılmasına tepki gösterdi.

Partisinin İYİ Parti ile ittifak olasılığına ilişkin soruya yanıt veren Özdağ, konuyla ilgili şunları kaydetti: "Bu sadece İYİ Parti'yle bir birliktelik olarak dar bir zemine oturmuyor. Bu seçim sistemi ittifakları zorunlu hale getiriyor. Bundan önceki bütün seçimlerde biz de ittifak yaptık. Diğer partiler de ittifak yaptılar. Bir ittifak yine olacak. Tabii birbirine yakın olduğu düşünülen partilerin ittifak süreçleri içerisine girmesi daha kolay."

Günün son etkinliği olarak Özdağ, Merkezefendi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansa katıldı.

