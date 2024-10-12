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Ümit Özdağ Mersin'de Esnaf Ziyareti ve Parti Açılışları Gerçekleştirdi

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'de esnafı ziyaret etti ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 19:31
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 19:35
Ümit Özdağ Mersin'de Esnaf Ziyareti ve Parti Açılışları Gerçekleştirdi

Ümit Özdağ Mersin'de Esnaf Ziyaretleri ve Açılışlar Yaptı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in çeşitli ilçelerindeki programları kapsamında esnafı ziyaret etti. Özdağ, partisi için il ve ilçe başkanlıklarının açılışlarını gerçekleştirdi, vatandaşlarla da sohbet etti.

Erdemli ve Mezitli İlçe Başkanlıkları Açıldı

Özdağ, Erdemli İlçe Başkanlığı binasının açılışını gerçekleştirdikten sonra, Merkez Mahallesi’ndeki esnafı ziyaret ederek, onlarla sohbet etti. Partisinin il ve Mezitli ilçe başkanlıklarının açılışını aynı binada gerçekleştiren Özdağ, önemli açıklamalarda bulundu.

Parti Hedefleri ve Kurultay Süreci

Program sırasında bir konuşma yapan Özdağ, kurultay sürecini başlattıklarının altını çizerek, "Zafer Partisi, Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Mersin'de de hızlı bir büyüme süreci yaşıyor. Ülke genelinde 8 Aralık'ta gerçekleştireceğimiz kurultay ile birlikte, Türkiye'yi yönetebilecek kadroları oluşturmayı hedefliyoruz," dedi.

Açılışın ardından Özdağ ve beraberindekiler, ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etmeyi sürdürüyor.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin il...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin il ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin il...

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Mersin'in ilçelerinde esnafı ziyaret etti, partisinin il ve ilçe başkanlıklarının açılışını yaptı, vatandaşlarla sohbet etti.

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