Ümit Özdağ Şanlıurfa'da — Zafer Partisi temasları

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da il teşkilatını ziyaret etti, Ticaret Odası ile görüştü ve Karaköprü ilçe açılışına katıldı.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 14:10
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 14:11
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'da bir dizi ziyaret ve açılışa katıldı.

Program

Özdağ, Partisinin Şanlıurfa İl Başkanlığını ziyaret etti. Ardından Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odasına geçerek odanın yönetim kurulu üyeleriyle görüştü.

Zafer Partisi Karaköprü İlçe Başkanlığının açılış törenine katılan Özdağ, partililerle birlikte açılış kurdelesini kesti ve daha sonra ilçe binasını gezdi.

Açıklama

Özdağ, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, temasları kapsamında kentte çeşitli kurum ve kuruluşları ziyaret edeceklerini belirtti.

Şanlıurfa ziyareti öncesi Gaziantep ve Kilis'te de temaslarda bulunduğunu ve bu kentlerin ortak problemlerinin olduğunu hatırlatan Özdağ, şunları kaydetti:

"Bakın artık Suriye'de savaş bitti. Amerika Birleşik Devletleri 2011 sonrasında Suriye'den kabul etmiş olduğu 6 bin sığınmacıyı 60 gün içerisinde 'ülkelerinize geri dönüyorsunuz' diye haber yollayarak evlerine, vatanlarına geri dönmeye davet etti. Amerika gibi yüz milyonlarca insanın yaşadığı bir yerde 6 bin kişi kalsa ne olur, kalmasa ne olur? Ama Amerika 6 bin Suriyeliyi geri yollarken Şanlıurfa'da, Gaziantep'te bir mahallede 6 bin tane Suriyeli yaşamaya devam ediyor. Artık bu insanların savaş bittiğine göre vatanlarına geri dönmelerinin zamanı gelmiştir."

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Şanlıurfa'daki temasları kapsamında Zafer Partisi Karaköprü İlçe Başkanlığının açılış törenine katıldı.

