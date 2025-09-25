Ümit Özdağ (Zafer Partisi) Kadirli'de: Esnaf ve Dernek Ziyaretleri

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde esnaf, dernek yöneticileri ve partililerle bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 25.09.2025 17:14
Güncelleme Tarihi: 25.09.2025 18:23
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Temaslar ve ziyaretler

Özdağ, ilk olarak Atatürk Caddesinde esnafı ziyaret etti ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Daha sonra Türk Anneleri Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği ile Emekli Astsubaylar Derneği'ni ziyaret ederek dernek yöneticilerinin taleplerini dinledi.

Ayrıca Şehit ve Gaziler Derneği Kadirli Şubesi'ne ziyarette bulundu.

Günün sonunda Özdağ, partisinin Kadirli İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Özdağ, partisinin Kadirli İlçe Başkanlığını ziyaret ederek, partililerle bir araya geldi.

