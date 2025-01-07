Umman'da Carrefour Tüm Mağazalarını Kapatma Kararı Aldı

Umman'da Carrefour Mağazaları Kapanıyor

Umman'da İsrail'e verdiği destek nedeniyle yoğun bir boykotla karşılaşan Carrefour, tüm mağazalarını kapatma kararı aldığını duyurdu.

Umman'daki Carrefour mağazalarının sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, 7 Ocak tarihi itibarıyla ülkedeki faaliyetlerine son verileceği bildirildi. Mağazaların kapatılma sebebi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Ayrıca, İsrail’e yönelik Boykot, Tecrit ve Yaptırım Hareketi (BDS), Ürdün'deki Carrefour mağazalarının da 4 Kasım 2024 tarihinde kapandığını hatırlattı.

Fransa merkezli Carrefour, Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları sürdüren İsrail'e destek verdiği gerekçesiyle protesto ve boykot edilen firmalar arasında öne çıkıyor.