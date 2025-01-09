Umman, Suudi Arabistan ve Katar'da Yoğun Yağış ve Hava Şartları Alarm Veriyor

Hava Koşullarında Mücadele Devam Ediyor

Umman, Suudi Arabistan ve Katar'da yoğun yağış, sis ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Umman Meteoroloji Kurumu, vatandaşları olası hava şartlarına karşı uyararak, sis ve yoğun yağış beklediklerini duyurdu.

Umman'da Hava Durumu

Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde yer yer yoğun yağışlar ve fırtına beklentisi olduğu belirlendi. Hafta başından itibaren soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak.

Suudi Arabistan'da Sis ve Yağışlar

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, başkent Riyad'da sisin hakim olduğunu bildirdi. Ayrıca, Tebük, Medine ve Mekke gibi bölgelere yönelik olarak kuvvetli rüzgar ve düşük sıcaklıklar uyarısı yapıldı. Mekke'de hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Geçici Fırtınalar ve Sağanaklar

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, gök gürültülü sağanakların ülkenin birçok bölgesinde pazar gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Mekke ve Cizan'da ise şiddetli yağışların olacağı öngörülüyor.

Katar'daki Durum İyice Ciddileşiyor

Katar Meteoroloji İdaresi, gök gürültülü fırtınalar, kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar hakkında uyarılarda bulundu. Dalga boylarının 3 metreye kadar yükselebileceği söyleniyor.

Bu kötü hava koşulları, bölgedeki günlük hayatı olumsuz etkileyebilir ve vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor.