Umman, Suudi Arabistan ve Katar'da Yoğun Yağış ve Hava Şartları Alarm Veriyor

Umman, Suudi Arabistan ve Katar'da kötü hava koşulları etkisini sürdürüyor. Yoğun yağış, sis ve soğuklar bölgede etkili olmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 19:16
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 19:16
Umman, Suudi Arabistan ve Katar'da Yoğun Yağış ve Hava Şartları Alarm Veriyor

Hava Koşullarında Mücadele Devam Ediyor

Umman, Suudi Arabistan ve Katar'da yoğun yağış, sis ve soğuk hava etkili olmaya devam ediyor. Umman Meteoroloji Kurumu, vatandaşları olası hava şartlarına karşı uyararak, sis ve yoğun yağış beklediklerini duyurdu.

Umman'da Hava Durumu

Ulaştırma Bakanlığı Meteoroloji Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde yer yer yoğun yağışlar ve fırtına beklentisi olduğu belirlendi. Hafta başından itibaren soğuk hava dalgası etkisini göstermeye başlayacak.

Suudi Arabistan'da Sis ve Yağışlar

Suudi Arabistan haber ajansı SPA, başkent Riyad'da sisin hakim olduğunu bildirdi. Ayrıca, Tebük, Medine ve Mekke gibi bölgelere yönelik olarak kuvvetli rüzgar ve düşük sıcaklıklar uyarısı yapıldı. Mekke'de hafif yağmur ve parçalı bulutlu bir gökyüzü bekleniyor.

Geçici Fırtınalar ve Sağanaklar

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, gök gürültülü sağanakların ülkenin birçok bölgesinde pazar gününe kadar devam edeceğini açıkladı. Mekke ve Cizan'da ise şiddetli yağışların olacağı öngörülüyor.

Katar'daki Durum İyice Ciddileşiyor

Katar Meteoroloji İdaresi, gök gürültülü fırtınalar, kuvvetli rüzgarlar ve yüksek dalgalar hakkında uyarılarda bulundu. Dalga boylarının 3 metreye kadar yükselebileceği söyleniyor.

Bu kötü hava koşulları, bölgedeki günlük hayatı olumsuz etkileyebilir ve vatandaşların dikkatli olmalarını gerektiriyor.

İLGİLİ HABERLER

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yunanistan'da Hastanede Asansör Düşmesi: 4 Yaralı
2
İran'da Casusluk Suçlamasıyla Gözaltına Alınan İsviçreli İntihar Etti
3
Diyarbakır'da 'Bıçak Parası' Skandalı: 3 Şüpheli Tutuklandı
4
Türk Kızılay, 200. Kan Bağışçısına Özel Plaket Verdi
5
AFAD, Gazze'deki Gıda Krizine Yardım Eli Uzattı
6
TİHEK Başkanı Kılıç, Kadına Yönelik Şiddeti Meclis'te Ele Aldı
7
Slovakya, Ukrayna'ya Karşı Sert Önlemler Alacak

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak