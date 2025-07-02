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Ümraniye'de El Bombalı Saldırı: 1 Yaralı, O Anlar Kamerada

Ümraniye'deki el bombalı saldırıda 1 kişi yaralandı; olay anı güvenlik kamerasında kaydedildi.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 18:46
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 18:46
Ümraniye'de El Bombalı Saldırı: 1 Yaralı, O Anlar Kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde gerçekleşen el bombalı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı. Olayın detayları, çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Çakmak Mahallesi Alemdağ Caddesi'nde sabah saatlerinde, kasklı bir saldırgan tarafından iş yerine el bombası atıldı. Saldırının ardından hızlıca olay yerinden uzaklaşan şüpheli, bombanın patlamasıyla iş yeri sahibi'ni hafif yaraladı. Patlama sonucu iş yerinde de ciddi hasar meydana geldi.

Olayın ihbar edilmesi üzerine, polis ve sağlık ekipleri hemen adrese intikal etti. Polis, çevrede güvenlik önlemleri alarak olay yerini kontrol altına aldı. Yaralanan iş yeri sahibi ise sağlık görevlileri tarafından ayakta tedavi edildi.

Saldırının anı, güvenlik kameraları kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde, kasklı şüphelinin iş yerine bir süre bekledikten sonra el bombasını attığı ve patlamanın ardından çevredeki sakinlerin panik anları yer aldı.

Ümraniye'de iş yerine el bombası atılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ümraniye'de iş yerine el bombası atılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ümraniye'de iş yerine el bombası atılması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ümraniye'de iş yerine el bombası atılması sonucu 1 kişi yaralandı.

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