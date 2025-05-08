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Ümraniye'de Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Son Durum

Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi, %80 tamamlandı, 626 bağımsız birim bu yıl içinde hak sahiplerine teslim edilecek.

Yayın Tarihi: 08.05.2025 13:26
Güncelleme Tarihi: 08.05.2025 13:26
Ümraniye'de Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde Son Durum

Ümraniye'deki Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi İlerlemesi

Ümraniye'de yürütülen Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nde inşaat çalışmaları hızla devam ediyor. Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yıl sonunda 626 bağımsız bölümün, bir kısmı dükkan olmak üzere, hak sahiplerine teslim edileceğini duyurdu. Proje, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile işbirliği içinde %80 oranında tamamlandı.

Projenin Detayları ve Hedefler

Yaz sonunda teslim edilmesi planlanan projede, yaklaşık 2.500 kişi modern ve konforlu bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Hekimbaşı Mahallesi'ndeki dönüşüm çalışmalarının önemli bir aşamaya geldiğini belirten Yıldırım, İstanbul’da gerçekleşen 6,2 büyüklüğündeki depremin kentsel dönüşümün önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

Depreme Dayanıklı Yapılar

Başkan Yıldırım, Ümraniye’deki mevcut binaların %65-70’inin deprem dayanıklı olduğunu vurgulayarak, “Burada 8-9 şiddetindeki depreme dayanıklı çok güzel binalar yapıldı. Deprem öldürmez, çürük binalar öldürür,” dedi. Yıldırım, kentsel dönüşüm sürecinin vatandaşların ortak iradesiyle ilerlemesi gerektiğine dikkat çekti.

“Yarısı Bizden” Kampanyası

Yıldırım, “Yarısı Bizden” kampanyasına da değinerek, vatandaşların destek imkanlarından faydalanmaları gerektiğinin altını çizdi. Dönüşüm sürecinde, kiradan kurtulacakları ve eski evlerinden taşınmak zorunda kalmayacakları bilgisi de paylaşıldı.

Hak Sahiplerinin Beklentileri

Proje alanında ev sahibi olacak vatandaşlar, inşaatın ilerlemesini memnuniyetle karşılıyor. Hak sahiplerinden Sultan Acısu, “Depremlerden korkuyoruz ama evlerimizin sağlam olacağına inanıyoruz,” derken, Esma Şimşek, “Kiralarda zorlandığımız için evlerimizin bir an önce bitmesini istiyoruz,” ifadelerini kullandı.

Aysel Toprak, geçmişte yaşadığı gecekondudan duyduğu korkuyu dile getirerek, yeni evlerin konforunu övgüyle tanımladı. Hatice Kızıltaş ise eski evinin yıkılmasını sabırsızlıkla beklediğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Diğer Kentsel Dönüşüm Çalışmaları

Ümraniye’de ayrıca Topağacı ve İnkılap mahallelerinde de kentsel dönüşüm projeleri devam etmektedir.

Ümraniye Belediyesince yapımı süren 626 bağımsız birimden oluşan Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm...

Ümraniye Belediyesince yapımı süren 626 bağımsız birimden oluşan Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Yaz sonunda teslim edilmesi planlanan, 2 bin 500 kişinin modern ve konforlu yaşam süreceği proje alanında yer alan örnek daireler ziyarete açıldı.

Ümraniye Belediyesince yapımı süren 626 bağımsız birimden oluşan Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm...

Ümraniye Belediyesince yapımı süren 626 bağımsız birimden oluşan Hekimbaşı Kentsel Dönüşüm Projesi'nin yüzde 80'i tamamlandı. Yaz sonunda teslim edilmesi planlanan, 2 bin 500 kişinin modern ve konforlu yaşam süreceği proje alanında yer alan örnek daireler ziyarete açıldı.

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