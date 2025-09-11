Ümraniye'de İETT Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 2 Kişi Yaralandı (1'i Ağır)

Ümraniye İnkılap Mahallesi'nde İETT otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralandı; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 02:33
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 03:13
Kaza ve ilk müdahale

İnkılap Mahallesi Küçüksu Caddesi üzerinde sürücüleri henüz öğrenilemeyen 34 HO 3009 plakalı İETT otobüsü ile 34 VA 9313 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan otobüs bir alışveriş merkezinin bahçe duvarına çarparken, otomobil refüje çarptıktan sonra diğer şeride geçerek ters döndü.

Olay yerine sevk edilen ekipler ve yaralıların durumu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan ve ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralı sürücüler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

