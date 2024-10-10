Ümraniye'de İlginç Olay: Öğrenci Okula Bıçak Getirdi

Olayın Gelişimi

Ümraniye'de yaşanan olayda, bir ilkokul öğrencisinin okula bıçak getirdiği iddiası üzerine polis ekipleri harekete geçti. İlk bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından incelemeler başlatıldı.

Tehdit İddiası ve İnceleme

İlçedeki bir ilkokulda, bir öğrencinin bıçakla diğer öğrencileri tehdit ettiği belirtildi. Bu durum, okulun güvenliğini tehlikeye soktuğu için emniyet hemen devreye girdi.

Sonuç

Polis, olayla ilgili tespit ettiği öğrencinin kimlik bilgilerini belirleyerek, savcılığın talimatıyla ailesine teslim etti. Olayla ilgili daha geniş bir inceleme sürdürülüyor.