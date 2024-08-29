Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Ümraniye'de İnşaat Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Ümraniye'de terkedilmiş bir inşaatta erkek cesedi bulundu, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 29.08.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 29.08.2024 12:43
Ümraniye'de İnşaat Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Ümraniye'de Şok Edici Olay

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, uzun süredir yapımı durdurulan bir inşaat alanında erkek cesedi bulundu. Olay, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Yaklaşık 4 yıl önce yapımına başlanan ve tamamlanamayan bir okul inşaatının alt katından gelen keskin bir koku, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durum hemen polise bildirildi.

Polis Ekibinin İncelemesi

Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gelerek inşaatın merdiven boşluğunda yaklaşık 10 santimetre su içinde hareketsiz halde yatan bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemelerde, cesedin Ferhat E.'ye ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp İncelemesi

Olay mahallindeki incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili daha fazla detayların ortaya çıkması için soruşturma devam ediyor.

Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu.

Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Türkiye'nin en ucuz otomobili Hyundai i10'a 90 bin TL zam geldi! En ucuz sıfır araç listesi değişti: İşte en ucuz 0 otomobil listesi

KOBİ'ler İçin KOSGEB Destek Paketi: Dijital Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik

Asgari Ücret Ocak 2025'te Ne Kadar Artacak? İşte Enflasyon ve Refah Payı ile Hesaplanan 4 Farklı Zam Oranı

BİM 23-29 Ağustos 2024 Aktüel Kataloğu Yayımlandı: Okul Sezonu İçin Büyük İndirimler Başladı! Önce BİM'e Sonra Okula

Ankara, Antalya, Çanakkale, Bursa, İzmir, İstanbul, Adana, Antep, Düzce için müjdeli haber! Pazartesi ilk adımı atacağız

Çocuğu okula gidene 6545 TL'ye kadar yardım! Bakan az önce açıkladı: İşte detaylar

O Belediye KPSS 60 Puan İle Yüksek Maaşlı Memur Alımı Yapacak

İslam Memiş’ten Kritik Uyarı: Bu Tarihe Kadar Altın ve Döviz Borçlanmayın!

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

22 Ağustos 2024 Perşembe günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar