Ümraniye'de İnşaat Alanında Erkek Cesedi Bulundu

Ümraniye'de Şok Edici Olay

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde, uzun süredir yapımı durdurulan bir inşaat alanında erkek cesedi bulundu. Olay, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde meydana geldi.

Olayın Gelişimi

Yaklaşık 4 yıl önce yapımına başlanan ve tamamlanamayan bir okul inşaatının alt katından gelen keskin bir koku, çevredeki vatandaşların dikkatini çekti. Durum hemen polise bildirildi.

Polis Ekibinin İncelemesi

Polis ve sağlık ekipleri, olay yerine gelerek inşaatın merdiven boşluğunda yaklaşık 10 santimetre su içinde hareketsiz halde yatan bir erkek cesedi buldu. Yapılan incelemelerde, cesedin Ferhat E.'ye ait olduğu belirlendi.

Adli Tıp İncelemesi

Olay mahallindeki incelemelerin ardından ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili daha fazla detayların ortaya çıkması için soruşturma devam ediyor.

Ümraniye'de bir inşaatın merdiven boşluğunda erkek cesedi bulundu.