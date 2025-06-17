DOLAR
39,35 -0,15%
EURO
45,54 -0,28%
ALTIN
4.290,19 -0,19%
BITCOIN
4.275.553,53 0,11%

Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Ümraniye'de silahlı saldırıya uğrayan Alper Ş. hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu iyi.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 00:11
Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Yamanevler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, Tevfik İleri Caddesi'nde park halindeki aracında oturan Alper Ş.'ye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla başladı.

Saldırıda yaralanan Alper Ş.'ye hemen müdahale edilmesi için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralının durumunu stabil hale getirerek hızlıca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Alper Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yeri inceleme çalışmaları yürüten polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Öte yandan, yaralanan Alper Ş.'nin ünlü şarkıcı Dilan Polat'ın koruması olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis...

Ümraniye'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

İLGİLİ HABERLER

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Ambulans Uçak, Kalp Hastası 10 Günlük Bebek İçin Havalandı
2
Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı
3
İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu Önünde Filistin Protestosu
4
Kocaeli D-100'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Yaralı
5
Erzincan'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
6
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Marmara Cezaevi'ndeki Tutukluları Ziyaret Etti
7
12. Uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali Van'da Başladı

İstanbul'da Elektrik Kesintisi: İlçe İlçe Planlar Açıklandı

Muğla'da Öğrencilere Yüzde 80 Ulaşım İndirimi: Sadece 1 TL

Başkan Ramazan Özcan'dan Müjdeli Haber: Zararlar İade Edilecek

Bahşiş Düzenlemesi ile Çalışan Gelirleri %90 Artacak

Çocuklu Ailelere Dev Sosyal Destek Ödemeleri Başladı! IBAN'ınızı Kontrol Edin

Sağlık Bakanlığı'ndan Anneler İçin Ücretsiz Mobil Uygulama: 'Annelik Yolculuğu' Hayata Geçti

İstanbul Boğazı'nda Gemilere Yüzde 15 Zam Geldi!

Ankara'da Su Faturalarında Şok Artış: Yeni Tarife Sistemi Başladı

Eskişehir'de Çiftçilere 66 Milyon TL Destek Ödemesi Başladı

Ankara Meclisi'nden Yaşlılara Ücretsiz Ulaşım Müjdesi!

Milyonlar 15 Temmuz'da Zam Müjdesi Alacak!

İstihdam Seferberliği: 1.32 Milyon Kişiye İş Müjdesi