Ümraniye'de Silahlı Saldırı: Bir Kişi Yaralandı

Ümraniye'de Silahlı Saldırı Olayı

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Yamanevler Mahallesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı. Olay, Tevfik İleri Caddesi'nde park halindeki aracında oturan Alper Ş.'ye kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıyla başladı.

Saldırıda yaralanan Alper Ş.'ye hemen müdahale edilmesi için polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yaralının durumunu stabil hale getirerek hızlıca Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Alper Ş.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olay yeri inceleme çalışmaları yürüten polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Öte yandan, yaralanan Alper Ş.'nin ünlü şarkıcı Dilan Polat'ın koruması olduğu öğrenildi.

Ümraniye'de bir kişi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.