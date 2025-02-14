Ümraniye'de Sürücü Trafikte Saldırıya Uğradı

Ümraniye'de bir sürücü, aracının önünü kesen kişiler tarafından saldırıya uğradı ve o anları kaydetti.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 23:55
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 23:55
Ümraniye'de Sürücü Trafikte Saldırıya Uğradı

Ümraniye'de dikkat çeken bir trafik olayı yaşandı. TEM Otoyolu Ümraniye istikametinde seyir halindeki bir sürücü, önünü kesen bir aracın saldırısına uğradı. 06 DHE 027 plakalı otomobil, aniden durarak, arkadaki araca müdahalede bulundu.

Akan trafikte aracından inen kimliği henüz belirlenemeyen sürücü ve beraberindeki iki kişi, durdurdukları otomobile tekme atarak camlarına vurdu. O anlar, durdurulan sürücünün cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yaşanan bu olay, trafikteki sürücülerin güvenliği açısından endişelere neden oldu ve vatandaşları dikkatli olmaya davet etti.

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