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Ümraniye’deki Korkunç Olayda Sarsıcı İfade: ‘Ben Değil, Uzaylılar Öldürdü’

Ümraniye'de yaşanan korkunç bir olayda, Suat G. adlı şahıs, dini nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. ve Mine G.'yi silahla vurarak öldürdü. Emniyet yetkililerince gözaltına alınan Suat G., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ancak emniyet binasından çıkarken gazetecilere ilginç bir iddia ortaya attı: "Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü" dedi.

Yayın Tarihi: 24.02.2024 16:53
Güncelleme Tarihi: 24.02.2024 16:53
Ümraniye’deki Korkunç Olayda Sarsıcı İfade: ‘Ben Değil, Uzaylılar Öldürdü’

Ümraniye Katliamı: Zanlıdan Şaşırtan İddia!

Ümraniye'de yaşanan dehşet verici olayda, Suat G. adlı iş insanı, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ve iki kızını silahla vurarak öldürdü. Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri sırasında gazetecilere şaşırtıcı bir açıklama yapan Suat G., "Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü" dedi.

Ümraniye'de Kanlı Olay: Eş ve Kızları Vuruldu

Ümraniye Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde dün sabah gerçekleşen trajik olayda, Suat G. adlı iş insanı, dini nikahlı eşi Yasemin Ünlü ile kızları Zeliha ve Mine Güney'i silahla vurarak öldürdü. Olayın ardından Suat G., hemen kaçtı ve polis ekiplerince Kartal'da bir spor salonunda yakalandı.

Emniyette Şaşırtan İddia

Gözaltına alındıktan sonra emniyetteki işlemleri sırasında gazetecilere şaşırtıcı bir açıklama yapan Suat G., "Ben öldürmedim, uzaylılar öldürdü" diyerek herkesi şaşırttı. Bu iddia, olayın seyrini değiştirdi ve kamuoyunda büyük bir merak uyandırdı.

Zanlının İfadesi

Emniyetteki ifadesinde Suat G.'nin, "Eşim bana küfretti. Kendimi kaybettim. Kızlarım sözümü dinlemiyordu" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Ancak Suat G.'nin iddiası, sadece kendisini değil, tüm toplumu şaşkına çevirdi.

Suat G.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adli makamlara sevk edilirken, olayla ilgisi olduğu şüphesiyle gözaltına alınan F.D. adlı kişinin de adli süreç başlıyor. Konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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