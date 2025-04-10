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Ümraniye Minibüsçülerinden Filistin'e Destek: Kazançlar Bağışlanıyor

Ümraniye'deki minibüsçüler, bugün elde ettikleri kazancı Filistin halkına bağışlayarak dayanışma örneği sergiliyor.

Yayın Tarihi: 10.04.2025 00:07
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 00:07
Ümraniye Minibüsçülerinden Filistin'e Destek: Kazançlar Bağışlanıyor

Ümraniye'deki Minibüsçülerden Anlamlı Bağış

Ümraniye'de Hekimbaşı-Küçüksu hattında faaliyet gösteren minibüsçüler, bugün elde ettikleri kazancı İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkı için bağışlama kararı aldı.

Hatta çalışan 9 aracın sahibi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek amacıyla bir günlük kazançlarını Filistin halkına gönderecek. Bu kapsamda, minibüsçüler araçlarına "Bu aracın bugünkü kazancı Filistin-Gazze'ye yollanacaktır" yazılı kağıt astılar ve gün boyunca yaptıkları seferlerden elde ettikleri gelirleri topladılar.

Yardımlar Yarın Gönderilecek

Toplanan paralar, yarın Filistin halkına ulaştırılacak. Minibüs şoförü Cevahir Kolcu, Ümraniye Hekimbaşı minibüs durağı çalışanları olarak daha önce de 6 Şubat depremleri sırasında bölgeye giderek yardımda bulunmuş olduklarını belirtti.

Kolcu, "Her sene düzenli olarak Filistin'e yaptığımız yardımları bu sene de devam ettiriyoruz. Yardımcı olan araç sahiplerine, şoför arkadaşlarımıza ve yolcularımıza teşekkür ediyoruz," dedi.

Ümraniye'de Hekimbaşı-Küçüksu hattında çalışan minibüsçüler, bugün elde ettikleri kazancı...

Ümraniye'de Hekimbaşı-Küçüksu hattında çalışan minibüsçüler, bugün elde ettikleri kazancı İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına gönderecek.

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