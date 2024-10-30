Umut Perincek Anısına Hatay'da Kütüphane Açıldı

Umut Perincek Anısına Açılan Kütüphane

İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perincek'in anısını yaşatmak amacıyla, ailesi tarafından Hatay'da bir kütüphane açıldı. Bu özel kütüphane, Yüreklere Umut Vakfı tarafından Defne ilçesindeki Kazım Karabekir İlkokulu ve Ortaokulu'na kazandırıldı.

Depremde Kaybedilen Umut'un Anısı

Umut, 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndan sağ kurtulan Seher ve Oğuz Perincek çiftinin en küçük çocuğuydu. Oğuz Perincek, yaşadığı acıdan yola çıkarak, eşiyle birlikte Yüreklere Umut Vakfı'nı kurdu ve bu vakıf aracılığıyla 6 Şubat 2023'teki Hatay depreminin ardından yardım faaliyetlerinde bulundu.

Umut Kütüphanesi'nin Açılışı

Açılış töreninde, kütüphanenin içerisinde 2 bine yakın çocuk kitabı, kaynak kitapları, satranç masaları ve zeka oyunları yer aldı. Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Gülistan da katıldı. Oğuz Perincek, açılış öncesi yaptığı açıklamada, bugünün, hem İzmir depremi anma günü hem de kızları Umut'un yıl dönümü olduğunu belirtti.

Hatay'a Destek Sözü

Oğuz Perincek, her zaman Hatay'ın yanında olacaklarını vurgulayarak, "Biz bu acıyı, en acı şekilde yaşadık. Bu nedenle Hatay'a her zaman destek vermeye devam edeceğiz," dedi. Ayrıca, "Hatay hayattır, hayat Hatay'dır," vurgusunu yaptı.

İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perincek'in annesi Seher ve babası Oğuz Perincek'in kurduğu vakıf tarafından Hatay'daki bir okula kütüphane kazandırıldı.

İzmir depreminde hayatını kaybeden 7 yaşındaki Umut Perincek'in annesi Seher ve babası Oğuz Perincek'in kurduğu vakıf tarafından Hatay'daki bir okula kütüphane kazandırıldı.