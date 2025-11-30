Umut Yılmaz Göllüce'de: Mahalle Ziyareti Mitinge Dönüştü

Ziyaretin detayları

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Göllüce Mahallesi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Mahalleye adım attığı andan itibaren büyük bir coşku hakim oldu; buluşma adeta miting havasında geçti.

Yılmaz, vatandaşların yaşadığı sıkıntıları yerinde dinleyerek ihtiyaçları sahada tespit etmenin önemine dikkat çekti. 'Bizim için en kıymetli bilgi, vatandaşımızın sesidir. Sorunu yerinde görmek, çözümü de hızlandırır' sözleriyle yaklaşımını özetledi.

Hızlı çözüm ve birlik mesajı

Başkan Yılmaz, Şehitkamil'de hiç kimsenin yalnız hissetmemesi için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurguladı ve 'Belediye başkanınız olarak 24 saat boyunca yanınızdayım. Her zaman bu sokaklardayım, olmaya da devam edeceğim' ifadelerini kullandı.

Göreve geldikleri günden bu yana ilçenin tüm mahallelerini düzenli ziyaret ettiklerini hatırlatan Yılmaz, Göllüce Mahallesi'nde yapılması planlanan çalışmalar hakkında bilgi verdi ve hizmetlerin vatandaşların beklentilerine uygun şekilde en kısa sürede sunulacağını belirtti.

