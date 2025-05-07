UNESCO'dan Gazze'deki Gazeteci Ölümlerine Dikkat Çeken Etkinlik

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliğinde, çatışma bölgelerinde, özellikle de Gazze'de öldürülen gazeteci sayısındaki artışa vurgu yaptı. Bu yılki etkinlik, 'Cesur Yeni Dünyada Habercilik - Yapay Zekanın Basın Özgürlüğü ve Medya Üzerindeki Etkisi' temasıyla Brüksel'de düzenlendi.

Etkinlikte, UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay, geçen yıl 82 Filistinli gazetecinin öldüğünü belirtti. Azoulay, gazetecilerin savaş bölgelerinde eğitim alması gerektiğini vurguladı ve 2021'den bu yana yaklaşık 5 bin savaş muhabirine destek sağlandığını ifade etti.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ise çatışma bölgelerinde, özellikle Gazze'de gazeteci ölümleri konusunda keskin bir artış olduğuna dikkat çekti. Guterres, yapay zekanın insan haklarıyla uyumlu olacak şekilde şekillendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Etkinliğe video mesaj ile katılan AB Komisyonu üyesi Henna Virkkunen, 2024 yılında dünya genelinde 124 gazetecinin öldürüldüğünü, bunlardan 82'sinin Filistinli olduğunu açıkladı. Virkkunen, gazetecilerin öldürülmesine karşı hoşgörüsüzlük ve cezalandırma gerekliliğini savundu.

Etkinlikte, yapay zekanın gazetecilik üzerindeki olumlu ve olumsuz etkileri tartışıldı. Yapay zekanın basın özgürlüğünü güçlendirmek yerine zayıflatma riskine karşı önlemler alınması gerektiği ifade edildi.

Bu yıl yapılan etkinlikte gazetecilere karşı işlenen suçların soruşturulmasının önemi ve gazetecilik içeriği ile medya sürdürülebilirliği için adil ücretlendirme konusunda da farkındalık yaratıldı.

UNESCO, 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliğini "Cesur Yeni Dünyada Habercilik - Yapay Zekanın Basın Özgürlüğü ve Medya Üzerindeki Etkisi" teması altında Brüksel'de düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay (fotoğrafta) yaptı.

UNESCO, 2025 Dünya Basın Özgürlüğü Günü etkinliğini "Cesur Yeni Dünyada Habercilik - Yapay Zekanın Basın Özgürlüğü ve Medya Üzerindeki Etkisi" teması altında Brüksel'de düzenledi. Etkinliğin açılış konuşmasını UNESCO Genel Direktörü Audrey Azoulay (fotoğrafta) yaptı.