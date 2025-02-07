UNICEF: Haiti'deki 1,2 Milyon Çocuk Silahlı Şiddet Tehdidi Altında

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Haiti'de vahim bir durumu gündeme getirdi. Elder, ülkedeki 1,2 milyon çocuğun sürekli bir silahlı şiddet tehdidi altında yaşadığını belirtti. Bu açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında yapıldı.

Haiti'deki güvenlik ve insani krizin derinleştiğini vurgulayan Elder, çocuklara yönelik cinsel şiddet oranlarının geçtiğimiz yıla kıyasla 10 kat arttığını ifade etti. Bu durumun, silahlı grupların çocuklara yaşattığı korkunç deneyimlerle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Elder, “Silahlı gruplar artık başkent Port-au-Prince'in yüzde 85'ini kontrol ediyor. Bu, bir başkentte görülmesi gerekenin çok ötesinde bir güvensizlik örneği.” dedi. Ayrıca, yalnızca 2023 yılı içerisinde, silahlı grupların çocukları saflarına katma oranının yüzde 70 arttığını belirtti ve şu anda Haiti'deki silahlı grup üyelerinin neredeyse yarısının çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Elder, “Bu çocukların birçoğu zorla silahlı gruplara dâhil ediliyor. Haiti'de yaşanan acı çok büyük, 1,2 milyon çocuk sürekli silahlı şiddet tehdidi altında.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, 1,5 milyondan fazla çocuk ve öğretmenin okulların kapalı olması nedeniyle olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

Haiti, 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında hayatını kaybetmişti. Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele eden Haiti, 11 milyon aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Başkentin yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede, şiddet olaylarının artışı dikkat çekmektedir. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine neden oldu. Ardından kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'i başbakan olarak atadı; Conille'in görevden alınmasının ardından Alix Didier Fils-Aime yeni başbakan olarak belirlendi.