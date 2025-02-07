DOLAR
35,98 -0,18%
EURO
37,32 0,19%
ALTIN
3.308,19 -0,41%
BITCOIN
3.537.529,48 -1,63%

UNICEF: Haiti'deki 1,2 Milyon Çocuk Silahlı Şiddet Tehdidi Altında

UNICEF, Haiti'deki 1,2 milyon çocuğun silahlı şiddet tehdidi altında yaşadığını açıkladı. Cinsel şiddet oranları 10 kat arttı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 15:26
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 15:26
UNICEF: Haiti'deki 1,2 Milyon Çocuk Silahlı Şiddet Tehdidi Altında

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Haiti'de vahim bir durumu gündeme getirdi. Elder, ülkedeki 1,2 milyon çocuğun sürekli bir silahlı şiddet tehdidi altında yaşadığını belirtti. Bu açıklama, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısında yapıldı.

Haiti'deki güvenlik ve insani krizin derinleştiğini vurgulayan Elder, çocuklara yönelik cinsel şiddet oranlarının geçtiğimiz yıla kıyasla 10 kat arttığını ifade etti. Bu durumun, silahlı grupların çocuklara yaşattığı korkunç deneyimlerle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Elder, “Silahlı gruplar artık başkent Port-au-Prince'in yüzde 85'ini kontrol ediyor. Bu, bir başkentte görülmesi gerekenin çok ötesinde bir güvensizlik örneği.” dedi. Ayrıca, yalnızca 2023 yılı içerisinde, silahlı grupların çocukları saflarına katma oranının yüzde 70 arttığını belirtti ve şu anda Haiti'deki silahlı grup üyelerinin neredeyse yarısının çocuklardan oluştuğunu aktardı.

Elder, “Bu çocukların birçoğu zorla silahlı gruplara dâhil ediliyor. Haiti'de yaşanan acı çok büyük, 1,2 milyon çocuk sürekli silahlı şiddet tehdidi altında.” ifadelerini kullandı. Aynı zamanda, 1,5 milyondan fazla çocuk ve öğretmenin okulların kapalı olması nedeniyle olumsuz etkilendiğine dikkat çekti.

Haiti, 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında hayatını kaybetmişti. Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizleriyle mücadele eden Haiti, 11 milyon aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya. Başkentin yüzde 80'inden fazlasını silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede, şiddet olaylarının artışı dikkat çekmektedir. Yaşanan bu olumsuz gelişmeler, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine neden oldu. Ardından kurulan Geçici Konsey, Garry Conille'i başbakan olarak atadı; Conille'in görevden alınmasının ardından Alix Didier Fils-Aime yeni başbakan olarak belirlendi.

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Erzurum'da Trump'ın Gazze Planına Tepki Gösterildi
2
CHP'li Aşkın Genç, Hidroelektrik Santrallerinin Özelleştirilmesine Sert Tepki Gösterdi
3
Tokat'ta Devrilen Ambulans Sürücüsünün Durumu İyi
4
Gümüşhane'de Anne Ayı ve Yavrularının Keyifli Anları Kamerada
5
Arjantin'deki Sarandi Nehri Kırmızı Renkte Endişe Yarattı
6
Tokat'ta Tırda 5 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Kocaeli'den Gaziantep'e TOKİ'nin Arsa Satış Atağı: Tarihlere Dikkat!

Sosyal Desteklere Yüzde 50-66 Zam: Başkan Altay'dan Müjde

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2025'te 400 Uzman Erbaş Alımı Yapacak

Meteoroloji'den Acil Uyarı: 19 İl İçin Kar, Fırtına ve Sulu Kar Bekleniyor!

Gölbaşı Belediyesi'nden Bayram İkramiyesi Müjdesi: 5.000 TL!

Emeklilere Promosyon Zamı Müjdesi: ING'den 25.000 TL Destek!

Okul Ulaşımında Fahiş Zamlar! Velileri Zora Sokacak Artışlar

Belediyeden Dar Gelirliye Umut: Sosyal Destek Kartı Hayata Geçti

Emekli Maaşlarından Yüzde 17 Kesinti Dikkat! Mart 2025'te Başlayacak

Yapı Kredi, 82.100 TL Promosyonla Yüzleri Güldürdü!

Dikkat! Havale ve EFT ile Kira Ödemesi Yapanlar Tahliye Edilebilir

Emeklilere Hane Başı 1.500 TL Destek Açıklandı!