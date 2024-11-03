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UNICEF İcra Direktörü: Gazze'de Çocuklar Hedef Alınıyor

Catherine Russell, Gazze'de son 48 saatte 50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 23:22
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 23:22
UNICEF İcra Direktörü: Gazze'de Çocuklar Hedef Alınıyor

UNICEF İcra Direktörü Açıklamada Bulundu

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, son iki günde Gazze'nin kuzeyinde, özellikle Cibaliya bölgesinde, israilli saldırılar sonucunda 50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Çocukların Hayatını Kaybetmesi Üzerine Yorumlar

Russell, olaylar hakkında yaptığı yazılı açıklamada, "Son 48 saatte, yüzlerce kişinin sığındığı iki bina Cibaliya'da yerle bir oldu ve burada 50'den fazla çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmektedir," ifadesini kullandı.

UNICEF Personeline Yönelik Saldırılar

Catherine Russell, Cibaliya'da bir İsrail helikopterinin UNICEF personeline ait bir araca ateş açtığını belirtti. Araçta hasar oluşmasına rağmen personelin yaralanmadığı bilgisini paylaştı.

Ciddi Yaralanmalar ve Saldırılar

Russell, Şeyh Rıdvan bölgesinde bir aşı kliniği yakınında gerçekleşen saldırıda "en az 3 çocuğun yaralandığını" aktardı.

Uluslararası Hukuk ve Sorumluluk Çağrısı

UNICEF İcra Direktörü, "Cibaliya'da ve diğer bölgelerdeki bu tür saldırılar, Gazze Şeridi'ndeki sivillere yönelik ayrım gözetmeyen bir saldırıların acı verici sonuçlarına bir örnek teşkil etmektedir," dedi. Ayrıca, saldırıların uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini vurguladı.

UNICEF'ten Uluslararası Destek Talebi

Russell, "UNICEF, İsrail hükümetinden çalışanlarına yönelik saldırının koşullarını derhal soruşturmasını ve sorumluların hesap vermesini talep etmektedir," diyerek üye devletlere çocukların korunması için uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu. Russell, "Bu savaşı sona erdirmenin zamanı çoktan geçti," şeklinde sözlerini tamamladı.

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