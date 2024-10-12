UNICEF, Orta Doğudaki Çocukların Zorlu Durumuna Dikkat Çekiyor

UNICEF, Orta Doğu’daki Çocukların Zor Durumunu Vurguladı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar nedeniyle çocukların hayatlarının derinden etkilendiğini açıkladı.

Hayatları Parçalanan Çocuklar

UNICEF'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İsrail, Filistin ve Lübnan’daki çocukların yaşamlarının “hayal edilemeyecek şekilde parçalandığı” belirtildi. Russell, savaşların çocuklar tarafından başlatılmadığını ve sona erdirme gücünün de onlarda olmadığını ifade etti.

Sivillerin Korunması Gerekiyor

Açıklamada, tüm tarafların çocukları, insani yardım ekiplerini, okulları ve sağlık merkezlerini koruma yükümlülüğü olduğu vurgulandı. Ayrıca, insani yardımlara sınırsız erişimin sağlanması gerektiği belirtildi.

Acı ve Kayıplar Utanç Verici

Russell, “Savaşlar nedeniyle on binlerce çocuğun hayatının kaybedildiğini, binlercesinin yerinden edildiğini, yetim kalıp, okulsuz ve travmalar yaşadığını” ifade etti. Çocukların karşılaştığı bu ölüm ve acıların insanlığın en temel değerlerine bir hakaret olduğunu sözlerine ekledi.

Russell, özellikle en savunmasız olan çocuklara yönelik şiddetin sona ermesi gerektiğini vurguladı.