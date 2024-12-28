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ÜNİDES'e Rekor Başvuru: 998 Proje Başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ÜNİDES programına 998 başvuru yapıldı, gençlerin projelerine destek sağlanacak.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 14:01
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 14:01
ÜNİDES'e Rekor Başvuru: 998 Proje Başvurusu

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Rekor Başvuru

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES), ikinci dönemde 998 başvuru alarak önemli bir başarıya imza attı.

Programın Amaçları ve Başvuru Detayları

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, ÜNİDES programı ile üniversite öğrenci topluluklarının projelerini gerçekleştirmeleri daha da kolaylaşıyor. Alınan başvuruların 362'si ulusal, 636'sı ise yerel düzeydeki projelerden oluşuyor. En fazla başvuru ise İstanbul, İzmir ve Bayburt illerinden geldi. Başvurularda özellikle kişisel ve sosyal gelişim, bilim ve teknoloji ile mesleki gelişim faaliyetleri ön plana çıkıyor.

Bakan Bak'tan Açıklama

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ÜNİDES'e olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek; "Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ndeki uzman arkadaşlarımız projeleri değerlendirmeye başladılar. Tüm başvuruları en kısa sürede değerlendirip gençlerimizin projelerini hayata geçirmelerini sağlayacağız," dedi. Bakan Bak, gençlerin proje üretme isteklerinin ülkenin geleceği için önem taşıdığını vurguladı.

Üçüncü Dönem Başvuru Süreci

ÜNİDES'in üçüncü dönem başvuruları ise 3-27 Şubat 2025 tarihlerinde kabul edilecek. Bu program sayesinde, birçok farklı alanda faaliyet gösteren öğrenci kulüpleri, sunulan desteklerden faydalanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı, yerel projelere 50 bin, ulusal projelere ise 100 bin liraya kadar ayni destek sağlayacak.

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