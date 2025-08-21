UNIFIL Başkanı Abagnara: Lübnan Ordusunun Egemenliğini Sağlamak Temel Görevimiz

Birleşmiş Milletler Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara, UNIFIL'in temel görevinin Lübnan ordusunun kendi topraklarında egemenliğini sağlamak olduğunu açıkladı.

Abagnara'nın ziyareti ve açıklamaları

Abagnara, Lübnan'ın Güney Vilayeti Valisi Mansur Duv’u ofisinde ziyaret gerçekleştirdi. Yerel basında yer alan haberlere göre Abagnara, "Lübnan'ın güneyindeki barış ve istikrarın temellerini güçlendirmek için görev başında olduğunu" söyledi.

Abagnara, "Temel görevimiz, Lübnan ordusuna destek vererek otoritesini sağlamasına, güvenliği temin etmesine ve güneydeki halkı korumasına yardımcı olmak." ifadelerini kullanarak, güneydeki yerel yetkililere UNIFIL ile yürüttükleri işbirliği için teşekkür etti ve asıl hedeflerinin güneyde güvenlik ve istikrarın sağlanması olduğunu vurguladı.

Komutan ayrıca, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin, görev süremizin uzatılmasına ilişkin kararı almak için birçok istişare yürüttüğünü biliyoruz. UNIFIL'in görevi net; tüm ihlalleri kaydetmek, belgelendirmek ve 1701 sayılı BM kararını uygulamak." dedi.

İsrail'in talebi ve uluslararası tartışma

Israel Hayom gazetesinin haberine göre, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün ABD'li mevkidaşı Marco Rubio'ya UNIFIL'in Lübnan'ın güneyindeki misyonunun sona erdirilmesini resmen talep eden bir mektup gönderdi. Mektubunda Saar, UNIFIL'ın "temel misyonu olan Hizbullah'ın Litani Nehri'nin güneyine yerleşmesini engellemede başarısız olduğunu" öne sürdü.

Basında yer alan haberlere göre, veto hakkına sahip BMGK üyesi olarak ABD, 18 Ağustos Pazartesi günü kapalı kapılar ardında yapılan Konsey toplantısında, UNIFIL'in görev süresinin yalnızca son bir yıl daha uzatılması gerektiği şeklinde tavır sergilemişti.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

UNIFIL, Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail'in 1978'de Lübnan topraklarına girmesi ve Güney Lübnan'ı işgal etmesi üzerine kuruldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı ve 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etti. 1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.