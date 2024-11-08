UNIFIL: İsrail Ordusu Barış Gücüne Yönelik Faaliyetlerini Sürdürüyor

UNIFIL'den Önemli Açıklama

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun barış gücü unsurlarına karşı yürütmüş olduğu faaliyetlerin devam ettiğini duyurdu.

Dün Yaşanan Olaylar

UNIFIL, yaptığı yazılı açıklamada, "Dün, iki İsrail ordusu ekskavatörü ve bir buldozerdan oluşan ekip, Ras Nakura'daki UNIFIL mevzisinde bir çitin bir kısmını ve beton bir yapıyı tahrip etti" ifadelerine yer verdi.

İsrail Ordusunun Reddedişi

İsrail ordusunun, UNIFIL mevzisindeki bu faaliyetleri yalanladığı belirtilirken, "Geçmişte yaşanan benzer olaylar gibi, dünkü durum da barış gücü askerlerinin çapraz ateş altında kalması değil, İsrail ordusunun kasıtlı ve doğrudan gerçekleştirdiği eylemlerdir" vurgusu yapıldı.

Mavi Hat Üzerindeki Endişeler

Ayrıca, açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında BM tarafından belirlenen Mavi Hat'ı gösteren mavi varillerden ikisinin bu hafta tahrip edilip kaldırıldığına ve bunun endişeyle karşılandığına dikkat çekildi. Barış Gücü görevlilerinin, İsrail ordusunun bu varillerden birini kaldırdığını doğrudan gözlemledikleri aktarıldı.

Uluslararası Hukuk İhlali

UNIFIL, İsrail ordusunun barış gücüne ait mülkleri kasıtlı bir biçimde tahrip etmesinin uluslararası hukukun ve 1701 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararının açık bir ihlali olduğunu kaydetti. Ayrıca, 30 Eylül'den bu yana İsrail ordusunun, barış gücü askerlerinin "güvenlikleri için" Mavi Hat yakınlarındaki mevzilerini terk etmelerini talep ettiği de hatırlatıldı.