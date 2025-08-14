DOLAR
40,8 -0,16%
EURO
47,52 -0,1%
ALTIN
4.378,94 -0,09%
BITCOIN
4.795.039,43 0,34%

UNIFIL: Lübnan Ordusunun Güneyde 120'den Fazla Mevzide Konuşlanmasına Yardım Ettik

UNIFIL, Lübnan ordusunun güneyde 120'den fazla mevzide konuşlanmasına destek verdiğini ve İsrail'in tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2025 19:58
Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 19:58
UNIFIL: Lübnan Ordusunun Güneyde 120'den Fazla Mevzide Konuşlanmasına Yardım Ettik

UNIFIL: Lübnan Ordusunun Güneyde 120'den Fazla Mevzide Konuşlanmasına Yardım Ettik

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Gücü (UNIFIL), Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde 120'den fazla daimi mevzide konuşlandırılmasına yardımcı olduğunu duyurdu.

UNIFIL Misyonu Başkanı ve Komutanı Diodato Abagnara, yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde tam konuşlanmasının desteklendiğini ve bunun bölgede devlet otoritesinin sağlanması için temel olduğunu belirtti.

Abagnara, lübnan ordusunun ülkenin güneyinde 120'den fazla mevzide konuşlandırılmasına yardımcı olduklarını ve ordunun tam konuşlanması için İsrail askerlerinin şu anda bulunduğu bölgelerden tamamen çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Abagnara, "ortak faaliyetler ve eğitimler yoluyla Lübnan ordusunun yeteneklerini güçlendirmenin, istikrarın sağlanmasında yalnızca UNIFIL için değil, uluslararası toplum için de hayati önem taşıdığını" ifade etti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinden kısmi bir çekilme gerçekleştirse de son çatışmalarda ele geçirdiği 5 stratejik tepede işgali sürdürüyor.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve Güney Lübnan'ı işgal etti. Aynı yıl Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi için çağrı yaptı.

BMGK, Lübnan'ın isteği üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barışı ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyi üzerindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli savaşa son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı 11 Ağustos 2006'da oybirliğiyle kabul etmişti.

BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararı, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, burada sadece Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç-gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

İLGİLİ HABERLER

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Küçükçekmece'de Panelvan Sürücüsüne Saldırı: Zanlı Y.D. Gözaltında
2
Ziraat Bankası'ndan Fatura Desteği ile 600 TL Kazanın!
3
Hatay Antakya'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
4
Burdur'da Otomobil ile Traktör Çarpıştı: 3'ü Çocuk 6 Yaralı
5
Tekirdağ Çorlu'da Silahla Yaralama: Şüpheli M.S. Tutuklandı
6
İspanya: İsrail'in 'E1' Yerleşim Planı Uluslararası Hukuk İhlali
7
Astoria Grande Samsun Limanı'na 994 Yolcuyla Demirledi

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar

900 Bin TL’lik Destek: TÜBİTAK BİGG 2025 II. Dönem Başvuruları Başladı

MGM'den Sağanak ve Fırtına Uyarısı: Karadeniz'de 6 İlde Yağış, Marmara-Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar

Enpara IBAN Değişikliği Onayı: Eylül'e Kadar İşlem Yapmayanın Parası Geri Dönecek

İŞKUR'dan TYP ile 230 Geçici Personel Alımı — Başvurular 15-19 Ağustos

Okul servis zammı kararı geldi: En düşük 1.750 TL açıklandı

Faaliyetlerini Sonlandırdı — Kullanıcılara "Paranızı Hemen Çekin" Uyarısı

Şanlıurfa'dan Çiftçilere Yüzde 50 Hibe Desteği!

Meslek Liselerine Sağlanan Devlet Desteği Yüzde 35 Arttı! İşte Yeni Rakamlar

Evlenecek Gençlere Müjde: Trendyol’dan Dev Destek Kampanyası