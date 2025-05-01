Üniversite Öğrencisi Büşra Solak: Tarım ve Hayvancılıkla Gençlere İlham Veriyor

Tekirdağ'da, Peyzaj Mimarlığı öğrencisi Büşra Solak, üniversiteden arta kalan zamanlarında çiftçilik yaparak hem üretim sağlıyor hem de gençleri tarım ve hayvancılık konusunda teşvik ediyor.

Karacakılavuz Mahallesi'nde yaşayan 21 yaşındaki Büşra Solak, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı birinci sınıf öğrencisi olarak doğal bir yaşam sürdürüyor.

Üniversitedeki derslerinin ardından mahallesine dönen Büşra, şalvarını giyerek tarım ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardımcı oluyor. İnek ve koyunların bakımını üstlenirken, tarladaki işlerle de ilgileniyor.

Gün boyunca ahır ve tarlada çalıştıktan sonra, babasına kereste dükkanında da destek olan Büşra, çektiği videolar ve fotoğraflarla sosyal medya üzerinden köy yaşamını paylaşarak gençleri tarım ve hayvancılığa özendirmeyi amaçlıyor.

“Doğada Huzur Buluyorum”

Büşra Solak, AA muhabirine verdiği demeçte, doğayla iç içe olmanın kendisine büyük bir mutluluk sağladığını ifade etti. "Sabah okula gidiyorum. Bazen öğlen dersim bitiyor, tarladaki işleri hallediyorum, hayvanlara bakıyorum. İnekleri salıyor, koyunları besliyorum. Sonra babama yardım ediyorum. Her türlü işe yardımcıyım," dedi.

Yaptığı her işten keyif aldığını belirten Büşra, "Bütün işleri severek yaptığım için yorulduğumu hissetmiyorum. Sosyal medya paylaşımlarıma da insanlar çok güzel dönüşler sağlıyor. Köy yaşamını herkese tavsiye ederim. Toprakla uğraşmak çok güzel, köyde yaşamak da çok keyifli," şeklinde konuştu.

Gelecek Hedefleri

Büşra, ilk hedefinin üniversiteyi tamamlamak olduğunu belirtirken, geleceğiyle ilgili henüz bir plan yapmadığını da sözlerine ekledi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Büşra Solak, okuldan arta kalan zamanlarında tarlada çalışıp hayvanlarla ilgilenerek hem üretime katkı sağlıyor hem de gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik etmek için sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Peyzaj Mimarlığı birinci sınıf öğrencisi 21 yaşındaki Büşra Solak, okuldan arta kalan zamanlarında tarlada çalışıp hayvanlarla ilgilenerek hem üretime katkı sağlıyor hem de gençleri tarım ve hayvancılığa teşvik etmek için sosyal medyada paylaşımlar yapıyor.