Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Üniversite öğrencilerine 2025-2026 dönemi burs rehberi

Akademik yılın başlamasına sayılı günler kala, üniversite öğrencilerinin en önemli gündem maddelerinden biri olan burs arayışı hız kazandı. Artan eğitim ve yaşam maliyetleri karşısında devlet kurumları ile özel vakıfların sunduğu destekler, on binlerce öğrencinin eğitimine devam etmesine katkı sağlıyor.

KYK Burs ve Kredi Miktarları

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından 2025 yılı için açıklanan destekler, lisans öğrencileri için aylık 3.000 TL olarak belirlendi. Yüksek lisans öğrencileri için 6.000 TL, doktora öğrencileri için ise 9.000 TL tutarında geri ödemesiz burs sağlanacak. Burs imkanından yararlanamayanlar için aynı miktarlarda öğrenim kredisi seçeneği de sunuluyor. KYK başvurularının, YKS yerleştirme sonuçlarının ardından e-Devlet üzerinden başlayacağı belirtiliyor.

Anadolu Vakfı Destek Bursu

Anadolu Vakfı, başarılı öğrencilere yönelik başvuruları 1 - 30 Eylül tarihleri arasında alacak. Devlet veya vakıf üniversitelerinde %100 burslu okuyan lisans öğrencileri başvurabilecek. Vakfın 2025-2026 dönemi için belirleyeceği burs miktarı önümüzdeki günlerde ilan edilecek; geçtiğimiz yıl büyükşehirlerdeki öğrencilere 5.500 TL'ye varan destek sağlanmıştı.

Türk Tarih Kurumu (TTK) Bursu

Türk Tarih Kurumu (TTK), sosyal bilimleri tercih eden başarılı öğrencilere yönelik burs programıyla öne çıkıyor. YKS'de ilk 30 bine giren ve felsefe, tarih, coğrafya gibi alanları tercih eden öğrencilere başarı sıralamalarına göre karşılıksız burslar verilecek. Program kapsamında en başarılı öğrencilere aylık 9.000 TL'ye kadar burs sağlanması planlanırken, üniversitelerin tarih bölümlerine birincilikle yerleşen öğrencilere de aylık 3.375 TL özel burs imkanı sunulacağı bildirildi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Bursu

Türk Eğitim Vakfı (TEV), lisans öğrencilerine yönelik burs desteğini sürdürerek 2025-2026 dönemi için aylık 5.800 TL burs vereceğini açıkladı. Burs, 9 ay boyunca ödenecek. Başvurular 15 Eylül - 9 Ekim 2025 tarihleri arasında vakfın resmi internet sitesi üzerinden online olarak kabul edilecek.

Teknoloji ve İnsan Derneği (TEKİNDER) Bursu

TEKİNDER, özellikle teknoloji alanındaki öğrencilere destek olmayı hedefliyor. Başvurular 1 - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında alınacak. Burs miktarı öğrencinin maddi durumu, başarı seviyesi ve okuduğu şehre göre belirlenecek. Dernek, öksüz, yetim, engelli, şehit ve gazi çocuklarına özel kontenjan ayırdığını duyurdu. Ayrıca bursun temel şartlarından biri olarak, başka kurumlardan alınan bursların toplamının 5.000 TL'yi geçmemesi koşulu belirtildi.

Türkmen Bilim Sanat Vakfı Bursu

Türkmen Bilim Sanat Vakfı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere destek vermeye devam ediyor. Lisans öğrencilerine 8 ay boyunca aylık 3.000 TL, yüksek lisans öğrencilerine 4.000 TL, doktora öğrencilerine ise 5.000 TL burs ödenecek. Başvurular 6 - 30 Ağustos 2025 tarihleri arasında online olarak kabul edilecek ve KYK dahil başka bir kurumdan burs almama şartı bulunuyor.

Özetle, 2025-2026 eğitim-öğretim yılında hem devlet destekleri hem de vakıf programları aracılığıyla öğrencilere çeşitli tutarlarda burs imkânları sunuluyor. Başvuruların tarihlerine dikkat etmek ve her kurumun şartlarını özenle incelemek, burs fırsatlarından faydalanmak için kritik önemde.