Ünlü Müzik Yapımcısı Richard Perry 82 Yaşında Hayatını Kaybetti

Amerikan müziğinin önemli isimlerinden biri olan Richard Perry, 82 yaşında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünlü müzik yapımcısının, Los Angeles'ta geçirdiği kalp krizi sonrasında hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Arkadaşı Daphna Kastner, Perry’nin hastanede hayatını kaybettiğini doğruladı. Perry, Rod Stewart, Ringo Starr ve The Beatles gibi sanatçılarla çalışarak müzik dünyasında iz bıraktı.

Perry, 1972 yılında Carly Simon’ın unutulmaz hitlerinden biri olan "You're So Vain" şarkısının yapımcılığını üstlenerek büyük bir başarı elde etti. Müzik kariyerine kattığı değer ve çalışmalarıyla müzikseverlerin hafızasında yer edinen Perry, geride büyük bir miras bırakıyor.