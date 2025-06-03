Ünlü Şeflerden Türk Kızılay'a Kurban Bağışı Desteği

Ünlü Şeflerden Kızılay'a Destek

Türk Kızılay, "Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye" sloganıyla başlattığı kurban bağışı kampanyasında ünlü şeflerden büyük destek aldı. Şefler Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Yalçınkaya'nın oğlu Utkan Yalçınkaya, Kızılay'a kurban bağışında bulundular.

Türk Kızılay’dan yapılan açıklamada, bu yıl kurban bağışlarının yurt içinde ve dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmasının hedeflendiği belirtildi. Kızılay'a kurban vekaletlerini bağışlayan Mehmet Yalçınkaya ve oğlu Utkan Yalçınkaya'nın vekaletlerini, Ankara'da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak kabul etti.

Yalçınkaya'dan Anlamlı Açıklama

Şef Mehmet Yalçınkaya, burada yaptığı açıklamada, "Kızılay'a yaptığınız yardımlar her zaman için yerine ulaşacaktır. Biz zaten 'Herkes gider, Kızılay kalır.' diyoruz. Onun için de kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Şef Somer Sivrioğlu'nun vekaletini ise Kızılay Bodrum Şube Başkanı Sait Güllüoğlu kabul etti. Sivrioğlu, "Bu yıl kurban bağışımı Kızılay'a yapıyorum. Siz de kurban bağışı yaparak Kızılay'a destek olabilirsiniz." çağrısında bulundu.

Kurban Hisse Bedelleri

Kızılay, kurban hisse bedellerini yurt içinde 13 bin 250, yurt dışında ise 5 bin 250 lira olarak belirledi. Kurban bağışlarının yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını sağlayan Kızılay, hijyenik ve uzun ömürlü gıda yardımı için kavurma konservesi modeli kullanmaktadır.

Hayırseverler, kurban vekaletlerini kolaylıkla iletebilmek için Kızılay'ın resmi internet sitesi "www.kizilay.org.tr", Kızılay Mobil Bağış Uygulaması, banka hesapları, EFT/havale, 168 çağrı hattı ve tüm Kızılay şubeleri üzerinden başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, Kızılay, kurban hisse bedellerinde 2 ila 4 taksit imkanı da sunmaktadır.

Türk Kızılayı, kurban bağışlarını bu yıl da yurt içinde ve dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor. Kurban vekaletlerini Türk Kızılaya bağışlayan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya (sağ 2) ve oğlu Utkan Yalçınkaya'nın vekaletlerini, Ankara'da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak (solda) kabul etti.

Türk Kızılayı, kurban bağışlarını bu yıl da yurt içinde ve dışında milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmayı hedefliyor. Kurban vekaletlerini Türk Kızılaya bağışlayan ünlü şef Mehmet Yalçınkaya (sağ 2) ve oğlu Utkan Yalçınkaya'nın vekaletlerini, Ankara'da Türk Kızılay İletişim ve Bağış Yönetimi Genel Müdürü Murat Solak (solda) kabul etti.