DOLAR
38,03 -0,02%
EURO
43,12 -0,02%
ALTIN
3.919,88 -0,02%
BITCOIN
3.223.012,67 0,11%

Ünlü Yazar Mario Vargas Llosa Hayatını Kaybetti

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa 89 yaşında yaşamını yitirdi. Ölümü, edebiyat dünyasında büyük bir kayıp olarak duyuruldu.

Yayın Tarihi: 15.04.2025 01:24
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 01:24
Ünlü Yazar Mario Vargas Llosa Hayatını Kaybetti

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, babasının Lima'daki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Alvaro Vargas Llosa, babasının ölümüne ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek."

Llosa, yazarın isteği doğrultusunda babasının naaşının yakılacağını da duyurdu.

Mario Vargas Llosa Kimdir?

Mario Vargas Llosa, Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi olarak 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1936 yılında Peru'nun Arequipa kentinde doğan yazar, gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa ile tanınmaktadır. 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

Latin Amerika'da özellikle 1960'larda başlayan "Latin Amerika Boom" hareketinin önemli temsilcilerinden olan Vargas Llosa, romanlarında genellikle Peru'nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işlemiştir.

Vargas Llosa'nın eserleri yalnızca Latin Amerika'da değil, tüm dünya çapında birçok dile çevrilmiştir. İspanyolca yazmasına rağmen Avrupa'daki entelektüel çevrelerde de büyük bir etki yaratmıştır. Yazarın öne çıkan eserleri arasında Kent ve Köpekler (La Ciudad y los perros), Yeşil Ev (La casa verde), Kıyamet Savaşı (La guerra del fin del mundo), Yaramaz Kızın Öyküsü (Travesuras de la niña) ve Kelt Rüyası (El sueño del celta) yer almaktadır.

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği...

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği...

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Amasya'da Kar Yağışı 39 Köy Yolunu Kapatı
2
Bakan Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Türkiye'nin Sosyal Politikalarını Paylaştı
3
Şehit Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'in Naaşı Erzurum'a Getirildi
4
Balıkesir'de Ayı Saldırısı: 67 Yaşındaki Zeytin İşçisi Yaralandı
5
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan Maldivler Açıklaması: Kültürel Köprüler İnşa Edeceğiz
6
İzmir'de 26 Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
7
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Doha'da Katar Emiri ile Görüştü

15 Nisan Kar Yağışı: Hangi İllerde Etkili Olacak?

PTTCell'den Nisan Ayı İndirimleri: Faturalar Yüzde 50 Düşecek!

TEB'den 8 Mayıs'ta Başlayan Geri Ödeme Şöleni!

Van'da MEM Personeline 52.472 TL Promosyon Müjdesi

Karaman-Konya Karayolunda Feci Kaza: 1 Ölü, 2 Yaralı

Nisan Ayında Memur Alımlarında Fırsatlar! KPSS 50 İle Başvurun

İstanbul Emeklilere 1 TL'ye Rahatlama Fırsatı Sunuyor!

14 Nisan 2025 Tarihinde Kar Tatili Açıklaması: Okullar Hangi İllerde Kapalı?

Bakan Yumaklı'dan IPARD III için 50 Milyon Euro'luk Hibe Desteği

Ziraat Bankası'ndan Mersin'e 87 Bin TL Promosyon Ödemesi

Promosyon Yarışında Yeni Rekor: TBMM Personeli 138 Bin TL Alacak

İzmir'de Toplu Taşıma Ücretlerine Yüzde 25 Zam!