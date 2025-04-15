Ünlü Yazar Mario Vargas Llosa Hayatını Kaybetti

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti. Yazarın oğlu Alvaro Vargas Llosa, X sosyal medya platformunda yaptığı açıklamada, babasının Lima'daki evinde yaşamını yitirdiğini belirtti.

Alvaro Vargas Llosa, babasının ölümüne ilişkin olarak şu ifadeleri kullandı: "Bu kayıp, ailesini, arkadaşlarını ve dünya çapındaki okuyucularını derinden etkileyecektir. Ancak, onun uzun, çok yönlü ve verimli bir yaşam sürdüğünü ve geride onu yaşatacak bir eser bıraktığını bilmenin tesellisini bulmalarını umuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günlerde, onun talimatlarına uygun hareket edeceğiz. Herhangi bir kamuya açık tören düzenlenmeyecek."

Llosa, yazarın isteği doğrultusunda babasının naaşının yakılacağını da duyurdu.

Mario Vargas Llosa Kimdir?

Mario Vargas Llosa, Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi olarak 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilmektedir. 1936 yılında Peru'nun Arequipa kentinde doğan yazar, gerçek adı Jorge Mario Pedro Vargas Llosa ile tanınmaktadır. 2010 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

Latin Amerika'da özellikle 1960'larda başlayan "Latin Amerika Boom" hareketinin önemli temsilcilerinden olan Vargas Llosa, romanlarında genellikle Peru'nun politik, sosyal ve kültürel yapısını işlemiştir.

Vargas Llosa'nın eserleri yalnızca Latin Amerika'da değil, tüm dünya çapında birçok dile çevrilmiştir. İspanyolca yazmasına rağmen Avrupa'daki entelektüel çevrelerde de büyük bir etki yaratmıştır. Yazarın öne çıkan eserleri arasında Kent ve Köpekler (La Ciudad y los perros), Yeşil Ev (La casa verde), Kıyamet Savaşı (La guerra del fin del mundo), Yaramaz Kızın Öyküsü (Travesuras de la niña) ve Kelt Rüyası (El sueño del celta) yer almaktadır.

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Perulu Nobel Edebiyat Ödülü sahibi yazar Mario Vargas Llosa'nın 89 yaşında yaşamını yitirdiği bildirildi. Perulu yazar, gazeteci ve siyasetçi Mario Vargas Llosa, 20. yüzyıl Latin Amerika edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul ediliyor.