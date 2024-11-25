UNRWA: Gazze’de Halk Yiyecek, Su ve Barınacak Yer Bulamıyor

UNRWA: Gazze’ye Acil Destek Şart

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin barınacak yer, yeterli yiyecek ve temiz su bulmakta zorlandığını duyurdu.

Açıklamalar Üzücü

UNRWA'nın X platformundaki hesabından paylaşılan bilgilere göre, Ajansın Kıdemli İletişim Görevlisi Louise Wateridge, "Gazze'deki insanlar barınacak yerleri olmadan yaşıyor, yeterli yiyecek ve temiz suya erişimleri yok" ifadelerini kullandı. Gazze'deki durumun her geçen gün daha da kötüleştiğini belirtirken, halkın ekmek için mücadele ettiğini vurguladı.

Ekonomik Zorluklar Artıyor

Başka bir önemli nokta ise, savaş öncesinde 16 dolar olan un fiyatının 200 doları geçtiğidir. Wateridge, İsrail ordusunun bombardımanlarının aralıksız devam ettiğini ve halkın maruz kaldığı zorlukların sürekli arttığını dile getirdi.

İsrail'in 7 Ekim'den Sonraki Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırıları 7 Ekim 2023'te başladı. Hamas silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından gerçekleştirilen saldırıların ardından, İsrail 1200'den fazla insanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

UNRWA'nın raporlarına göre, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda yaklaşık 44 bin 211 Filistinli hayatını kaybederken, 104 bin 567 kişi yaralandı. Çatışmalar sonucunda enkaz altında kalan birçok insan için yardım çağrılarının artması bekleniyor.

Hastaneler ve Eğitim Kurumları Hedef Alınıyor

İsrail'in saldırıları, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı da tahrip ediyor. UNRWA, bu duruma dikkat çekerek acil yardım ve destek gerektiğini vurguluyor.

Çatışmalar Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze’ye yapılan saldırıların başlangıcından bu yana 804 askerinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 24 Kasım 2023 tarihinde 4 gün süreyle durdurulan çatışmalarda, 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı olarak serbest bırakıldı, ancak çok sayıda Filistinli hala alıkonulmaya devam ediyor.

Gazze ve Batı Şeria’daki insanlık dramı hızla büyürken, uluslararası toplumun bu duruma etkili bir çözüm bulması bekleniyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.