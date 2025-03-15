UNRWA: Gazze'deki Saldırılar 660 Bin Çocuğu Eğitimsiz Bıraktı

UNRWA Açıklama Yaptı

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde yarısı UNRWA öğrencisi olmak üzere 660 bin çocuğun eğitimden mahrum kaldığını duyurdu.

Geçici Öğrenim Alanları ve Uzaktan Eğitim Desteği

UNRWA'nın resmi X hesabından yapılan açıklamada, 50 binden fazla çocuğa geçici öğrenim alanı sağlandığı bildirildi. Gazze'deki 277 bin öğrenciye uzaktan eğitim desteği sunulurken, 520 bin çocuğa ise psikolojik destek sağlandığı ifade edildi.

Eğitim Hayati Öneme Sahip

UNRWA'nın açıklamasında, İsrail saldırılarının etkileri nedeniyle 660 bin Filistinli çocuğun eğitimden mahrum kaldığına dikkat çekilerek, "Yıkıma rağmen eğitim devam etmeli." ifadelerine yer verildi.

Lazzarini’den Kritik Mesaj

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze’den Bir Umut Işığı" başlığıyla yayınladığı açıklamada, 270 binden fazla çocuğun UNRWA eğitim programına kaydolduğunu belirtti. Arapça, İngilizce, Matematik ve Fen Bilimleri alanlarında temel eğitim verdiğini kaydeden Lazzarini, 130 geçici öğrenim alanı daha açıldığını duyurdu. Gazze genelinde yaklaşık 47 bin çocuğa yüz yüze eğitim imkânı sağlandığını ifade etti.

Lazzarini, eğitimin çocukların iyileşmesine ve yavaş yavaş çocukluklarına yeniden bağlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, eğitim imkânının Gazzeli çocukların yaşadığı travmaları aşmaları için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı.