UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: Filistinli Mültecilerin Yardımları Tehlikede

UNRWA'nın Geleceği Tehlikede

Philippe Lazzarini, Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) Genel Komiseri, İsrail Meclisi'nin Ajansın faaliyetlerini durdurmayı amaçlayan yasa tasarılarını onaylamasının ardından ciddi uyarılarda bulundu.

İsrail Meclisi ve Yasa Tasarıları

Lazzarini, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, BM 79. Genel Kurul Başkanı Philemon Yang’a bir mektup yazarak, bu gelişmelerin UNRWA’nın görevini yerine getirmesi açısından büyük tehdit oluşturduğunu belirtti. "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun etkili bir müdahalesi olmadan UNRWA'nın görevlerini sürdürebilmesi imkansız hale gelebilir." dedi.

Filistinli Mülteciler Üzerindeki Etkisi

Lazzarini, İsrail Meclisi'nin onayladığı bu yasa tasarılarının, Filistinli mülteci statüsünü değiştirmeyeceğini ancak Filistinlilerin hayatlarına ve geleceklerine büyük zararlar vereceğini vurguladı. "Bugün, bazılarının yarın öleceğini bildiğimiz halde, Gazze'deki çocukların yüzlerine bakarken bile kuralsız bir uluslararası düzende karşı karşıya kalıyoruz." ifadesini kullandı.

UNRWA'nın Önemi

UNRWA'nın sunduğu hizmetlerin kesilmesinin Gazzeli mültecilere yönelik yardımların etkisiz hale geleceğini belirten Lazzarini, üye ülkeleri "durumun ciddiyetine binaen UNRWA’ya destek vermeye" çağırdı. Ayrıca, bu yasa tasarılarının İsrailli yetkililerin UNRWA temsilcileriyle temasını yasakladığını ifade etti.

İsrail'in Karalama Kampanyası

İsrail yönetimi, 7 Ekim 2023'te Gazze’ye yönelik saldırılar başlattıktan sonra, UNRWA'ya karşı başlattığı karalama kampanyasında, Ajansın 12 bin çalışanının 14'ünün "saldırılara katıldığı" iddialarını gündeme getirdi. Bu kampanya, ajansın kapatılması yönünde bir baskı oluşturmayı hedefliyor. UNRWA'nın, bölgedeki Filistinli mültecilere sağlık, eğitim ve sosyal hizmetler sunan 30 bin çalışana sahip olduğu biliniyor.