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UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: 'Görevimize Devam Edeceğiz'

UNRWA Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze'deki durumun içler acısı olduğunu ve görevlerine son güne kadar devam edeceklerini belirtti.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 23:55
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 23:55
UNRWA Genel Komiseri Lazzarini: 'Görevimize Devam Edeceğiz'

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini'den Çarpıcı Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Görevimizi yerine getirebileceğimiz son güne kadar çalışacağız." dedi.

UNRWA'nın Zorluklarla Mücadelesi

Lazzarini, BM'deki gazetecilere yaptığı açıklamalarıyla, ajansın son 75 yılın en zor dönemini yaşadığını vurguladı. "UNRWA, şu an İsrailin saldırılarına maruz kalıyor" diyen Lazzarini, ajansın meşruiyetine yönelik dezenformasyon kampanyalarının da sürdüğünü sözlerine ekledi.

Filistinli Mültecilerin Durumu

Lazzarini, İsrailin, Filistinlilerin mülteci statülerini ortadan kaldırmayı amaçladığını ve bu sayede iki devletli çözümü tehdit ettiğini dile getirdi. "UNRWA'nın yok edilmesiyle mülteci statüsü ortadan kalkmayacak, çünkü bu statü BM kararıyla güvence altına alınmıştır." şeklinde konuştu.

BM'nin Rolü ve Tehditler

İsrail Meclisi'nde kabul edilen UNRWA yasası hakkında sorulan bir soruya Lazzarini, uygulamanın yapılmaması ümidiyle yanıtladı ve "Görevimizi yerine getirebileceğimiz son güne kadar çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Kayıplar ve Yaşam Koşulları

Gazze'deki ölü sayısının 44 bine yaklaştığını belirten Lazzarini, "Enkaz altında daha fazla insanın olduğu kesin" ifadesiyle durumu tanımladı. Ayrıca, savaşın etkilerinin büyük ölçüde kadın ve çocuklar üzerinde yoğunlaştığını vurguladı.

Durumsever Bir Tanım

Gazze'nin durumu için kelimelerin yetersiz kaldığını söyleyen Lazzarini, "Bazen durumu tanımlayacak kelime bulamıyorum. İnsanların maruz kaldığı acı tahmin edilemez bir seviyede." dedi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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